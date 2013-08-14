اعلام کشته شدن 120 اخوانی و 2 نیروی پلیس/ پرواز بالگردهای ارتش مصر بر فراز رابعه و النهضه

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیا الیوم در خبری فوری به نقل از اخوان المسلمین اعلام کرد که 120 نفر از طرفداران این گروه در میدان های النهضه و رابعه العدویه کشته شده اند. نیروهای امنیتی و پلیس مصر از ساعت 6 صبح امروز به وقت محلی عملیات پایان دادن به تحصن طرفداران اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر را آغاز کرده اند.

در جریان این عملیات دو نیروی پلیس نیز کشته شده اند. المیادین نیز گزارش داد که بالگردهای ارتش مصر بر فراز آسمان میدان های النهضه و رابعه العدویه به پرواز درآمده اند.