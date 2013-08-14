هزینه 56 میلیارد ریالی برای خانواده های نیازمند مناطق زلزله زده اسباران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : 834 نفر از زلزله زدگان در قالب حج فقرا به مشهد مقدس اعزام شدند و 200 دانش آموز نیز به اردوهای منطقه ای رفتند.

وی با بیان اینکه برای مشاوره خانواده های آسیب دیده 90 اکیپ مشاوره از طرف این نهاد به منطقه اعزام شد، گفت: برای بررسی مشکلات روحی و روانی حادثه دیدگان از زلزله از 117 روستا،دو هزار و 471 خانوار و پنج هزار و 504 نفر مشاوره شدند.

دشتی یادآور شد: خیرین نیکوکار در بازسازی 120 مورد واحد مسکن مددجویی آسیب دیده از زلزله ارسباران مشارکت داشتند که 10 واحد آن توسط حاج آقا مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز تقبل شد.

وی با اشاره به شرکت این نهاد در همایش مهر ایران،مرهم آذربایجان گفت:در این همایش از میزان14 میلیارد و 700 میلیون ریال تعهد نقدی و غیر نقدی شامل اقلام غذایی،ساخت مسکن و تجهیزات ساختمانی شش میلیارد و 860 میلیون ریال محقق شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی از تحقق 10 میلیارد ریال تعهدات همایش میثاق یاوران در بازسازی مساجد و اماکن عمومی مناطق زلزله زده خبر داد و تاکید کرد: در این همایش با هماهنگی و مساعدت موسسات خیریه و ادارات استان از 121 میلیارد و 927 میلیون ریال میزان تعهدات نقدی و غیر نقدی 39 میلیارد و 132 میلیون ریال محقق شد.



وی از ثبت 31 میلیارد ریال کمک نقدی هموطنان به زلزله زدگان استان خبر داد و افزود: در همین راستا بیش از 94 میلیارد ریال کمک غیر نقدی مردم به پایگاههای کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده است.



