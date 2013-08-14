اولین سند راهبری استانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان قم تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی، با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال‌های اخیر اقدامات قابل ملاحظه‌ای انجام داده که در خور ستایش است، اظهار داشت: فقدان یک سند مدون با بازه زمانی بلند مدت که با توجه به نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی سازمان، بتواند به صورت نظام یافته و یکپارچه تمام منابع و امکانات سازمان را جهت تحقق همه جانبه اهداف ذکر شده در قانون راهبری کند، همواره اشکالاتی را در چگونگی دستیابی به اهداف مندرج در قانون بوجود آورده است.

وی ادامه داد: گاهی اوقات فقدان برنامه‌ای منسجم و راهبردی موجب شده، مسیر حرکت سازمان در استانها تغییر کند و با روی کار آمدن هیئت مدیره جدید، اقدامات و برنامه‌های هیئت مدیره قبلی ناتمام مانده و تلاش‌ها نتیجه بخش نباشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به تصویب سند راهبری سازمان نظام مهندسی ساختمان در شورای مرکزی اظهار داشت: این سند نه تنها مرجعی برای اجرای اقدامات آتی در سطح کشوری است، بلکه الگوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها جهت انجام برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت نیز به شمار می‌رود.

مقومی گفت: بدنبال تصویب سند راهبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، سازمان نظام مهندسی قم نیز با الگو برداری و بومی سازی آن به عنوان اولین استان، سند راهبردی خود را تدوین و به تصویب هیئت مدیره رسانده است.

وی اضافه کرد: در نقشه راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، چهار محور خدمات مهندسی، آموزش، رفاهی و پشتیبانی در نظر گرفته شده که در هر محور یک هدف راهبردی و در ذیل آنها اهداف عینی و برنامه های مربوطه آمده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ابراز امیدواری کرد: سند راهبری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که با هدف ایجاد و استقرار یک نظام برنامه‌ریزی استاندارد متناسب با شرایط استان و همگام با سیستم‌های مدیریتی به روز دنیا تدوین شده، بتواند با همراهی تمامی اعضای سازمان اولین گام در راستای ایجاد تحول و بهبود عملکرد سازمانی را بردارد.

مقومی گفت: سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، جهت دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا منتشر شده که بعد از اخذ پیشنهادات و اصلاحات احتمالی به طور رسمی رونمایی خواهد شد.



