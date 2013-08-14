به گزارش خبرگزاری مهر، این کاربر آیفن که تنها با نام فامیل لی از شهر دالیان در چین معرفی شده گفت که احساس می کرد پس از این مکالمه 40 دقیقه‌ای دستگاه آی فن وی داغ شده است.

براساس اظهارات وی، این کاربر وقتی که تلاش می کرده دکمه پایان مکالمه را روی صفحه لمسی آی فن، استفاده کند، تلفن عکس العملی نشان نداد و پس از گوشه سمت راست بالای آن منفجر شد و صفحه ترک خورد، در نتیجه این انفجار ذراتی از دستگاه به داخل چشم کاربر رفت.

لی اظهار داشت که ماه سپتامبر گذشته آی فن 5 را خریداری کرده و تنها یک بار آی فن از دستش افتاده و ترک کوچکی در گوشه سمت راست بالایی ایجاد شده بود.

براساس برخی گزارش ها ماه گذشته یک مهماندار هواپیما براثر شوک الکتریکی پاسخ به یک تماس تلفنی روی آی فن 5 خود درحال شارژ کشته شده است.

خبر مرگ "ما ایلون" 23 ساله توسط خواهرش در اینترنت پخش شد و موجب انتقادات شدیدی نسبت به اپل درمیان میلیونها کاربر در کشور چین شد.

"ما ایلون" قرار بود در ماه آگوست ازدواج کند، وی در ماه سپتامبر آی فن 5 خود را از یک فروشگاه رسمی در استان شینگ جیانگ خریداری کرد.

براساس اظهارات برادر این کاربر متوفی، آی فن مذکور برای بررسی به مقامات چینی تحویل شده است.

تاکنون هشدارهایی نسبت به ایمنی میلیونها تلفن قلابی و شارژرهای غیر اصل در بازار منتشر شده است. محصولات اپل به سرعت در چین فروش می روند که این امر موجب می شود برخی کارخانه ها به تولید آی فن ها، آی پدها و آی پادهای قلابی روی آورند.

در سال 2011، 22 فروشگاه اپل قلابی تنها در یک شهر چینی معرفی شدند.

اپل وعده داده که درباره علت این مرگ تحقیق کند. اما هنوز مشخص نشده که این تحقیقات تنها یک مورد مجزا را شامل می شود یا این شرکت بزرگ فناوری فراخوانی برای یک مدل محصول ارائه خواهد کرد.

گفته می شود که این نوع حوادث می تواند به اعتبار اپل در چین لطمه وارد کند.

در ماه آوریل اپل از مشتریان چینی عذرخواهی کرد و سیاستهای ضمانت آی فن را به دنبال انتقادهای صورت گرفته از خدمات پس از فروش تغییر داد.

دو سال پیش شرایط برخی از کارخانه های ساخت محصولات اپل برای خودکشی بی مقدمه تعدادی از کارگران مورد انتقاد قرار گرفته بود.