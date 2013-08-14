آمادگی دفاعی با عناوين جديد به دانش آموزان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، سردار علي فضلي صبح چهارشنبه در نهمين همايش سراسري مديران كانون ها و اعضاي شوراي سازمان بسيج فرهنگيان كشور ياد بود شهيد غلامرضا ادبي كه در مشهد برگزار شد اظهار كرد: این درس با همكاري خوب آموزش و پرورش و سپاه به دانش آموزان تدوین و در مدارس ارائه خواهد شد.

وی افزود: امروز سالروز دومين دوره انتخابات ریاست جمهوري مقام معظم رهبري(مدالظله العالي) در سال 64 و همچنين سالروز عمليات غرور آفرين عاشوراي سه است.

وي تصريح كرد: در آن سال شرايط حاكم بر كشور و جبهه شرايطي خاص و سخت بود و ما در جبه نيز عمليات بزرگ و خاصي را انجم نداده بوديم تا اينكه بالاخره در عمليات عاشوراي سه توانستيم فكه را از وجود بعثيان پاك كنيم.

سردار فضلي گفت: چند روز قبل از اين عمليات سالروز ميلاد امام(ع) هشتم بود كه به همين منظور خدمت حضرت امام خميني(ره) رسيديم و حضرت امام(ره) پس از شنيدن گزارش محسن رضايي فرمانده وقت سپاه، بيانات بسيار ارزشمندي را فرمودند.

وي سپس با اشاره به قسمتي از فرمايشات بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي ابراز كرد: ايشان فرمودند:" عزيزان من هر شب به دشمن هجمه كنيد و خواب را از از چشم دشمن بگيريد" و ما امروز متوجه مي شويم آن حرف رهبر عزيزمان نه فقط براي آن زمان بلكه براي همه تاريخ بوده است.

فرمانده قرارگاه راهيان نور كشور بيان كرد: در حوزه جنگ نرم كار و مجاهده بزرگي در پيش رو داريم كه ابعادش با جنگ نرم كمي متفاوت است و در صورتي كه به خوبي دركش كنيم توفيقاتي را بدست خواهيم آورد.

وي خطاب به فرهنگيان بسيجي تاكيد كرد: احساس نكنيد كار كوچك شما در مدارس اثر ندارد بلكه اثر همين كارهاي كوچك وقتي در كنار يكديگر قرار مي گيرد تاثيري شگرف برجاي خواهد گذاشت.

سردار فضلي با اشاره به بحث تهاجم فرهنگي دشمنان انقلاب اسلامي گفت: وقتي تهاجم فرهنگي به سمت مردم و فرهنگ كشورمان شدت يافت مقام معظم رهبري با عنوان شبيخون فرهنگي به همه ما هشدار دادند و پس از آن بحث براندازي از سوي ايشان مطرح شد.

وي افزود: رهبر فرزانه انقلاب در همين مقطع به كربلاي ايران رفتند و اين در حالي بود كه وزير لندن نشين دولت آن زمان ما در همان دوره سعي داشت جشن هاي تخت جمشيد را احيا كند.

جانشين فرمانده بسيج كشور اظهار كرد: رهبر معظم انقلاب در آن برنامه فرمودند شبهاي عمليات كربلاي پنج شبهاي قدر اين انقلاب است و انس با آن شما را وارسته مي كند هر كس آن را فراموش كند نامش از اردوگاه انقلاب قلم خواهد خورد اين خاطره ماندگار حسيني را زنده نگه داريد.

وي در ادامه عنوان كرد: با اخلاق اسلامي مي توانيم همه فرهنگيان را به بسيج جذب كنيم و بايد آن 50 درصدي را كه تاكنون جذب نشده اند را هم جذب كنيم.

سرار فضلي همچنين با اشاره به ناتوي فرهنگي كه توسط مقام معظم رهبري بيان شد يادآور شد: ايشان پس از هشدار در اين زمينه فرمودند "امروز جنگ نرم بر عليه مردم كشورمان شروع شده" و با بايد براي مقابله با اين جنگ خودمان را آماده كنيم و راه كارهاي منطقي و درست ارائه دهيم.

وي افزود: ما در هيچ عملياتي نمي توانيم به تنهايي به نتيجه برسيم و بايد همه ظرفيت هاي ديگر كشورمان را در اين عمليات مورداستفاده قرار دهيم.