افزایش 16 درصدی ظرفیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی در ارومیه

محمد حضرت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت حمل و نقل عمومی برای جابجایی مسافر داخل شهر 47 درصد است اظهارداشت: خط BRT ارومیه یکی از ضرورت های اصلی برای رفع مشکل ترافیکی این شهر به شمار می رود.

وی با اشاره به انجام مطالعات راه اندازی این خط گفت: 80 درصد اعتبار مورد نیاز این خط ویژه و تندرو از طریق اعتبارات سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت تامین و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز می شود.

حضرت پور ادامه داد: طول این خط ویژه در ارومیه 13 کیلومتر خواهد بود و از ابتدای جاده دریا شروع شده و با گذر از خیابان های ولی عصر، مدنی، ارتش، حجت الاسلام حسنی و فرهنگیان به سه راهی ایثار ختم خواهد شد.

شهردار ارومیه اعلام کرد: 14 ایستگاه برای این خط ویژه پیش بینی شده و 20 دستگاه اتوبوس جدید نیز امر جابجایی مسافران را انجام خواهند داد.

حضرت پور تاکید کرد: با اتمام رینگ ترافیکی شهر ارومیه چراغ‌ های قرمز حذف و زمان برای رسیدن به مقصد در کوتاهترین زمان ممکن و از طریق مسیرهای فاقد ترافیک یکی از برنامه‌های شهرداری ارومیه است.

وی در ادامه با اشاره به مسیرگشایی خیابان های عطایی و سرداران ارومیه نیز گفت: بازگشایی خیابان سرداران از نظر مشاور قابلیت اجرایی ندارد چون هیچ مشکلی برای ترافیک ایجاد نمی کند.

شهردار ارومیه اضافه کرد: مسیرگشایی خیابان عطایی نیز در مرحله آزاد سازی و رفع مشکل معارض است که بخش اعظمی از ساختمان های موجود خریداری و آزاد سازی اما متاسفانه عده ای از شهروندان منافع شخصی را به منافع عمومی ترجیح داده و در خصوص آزاد سازی با شهرداری همکاری نمی کنند.

حضرت پور یادآور شد: در حال حاضر از 62 ساختمان در این خیابان 48 مورد خریداری و تخریب شده و 9 مورد دیگر به علت عدم تمکین صاحبان از راه قانونی در راستای تملک و آزاد سازی آنها اقدام خواهد شد.

شهردار ارومیه در خصوص رفع مشکل ترافیکی ارومیه از بازگشایی خیابان نصرت، دلیران و گوشواره های پل نبوت در سالجاری خبر داد و افزود: احداث رينگ اصلي كمربندي اروميه را يكي ديگر از راهبردهاي اساسي شهرداري اروميه است.

حضرت پور گفت: در حال حاضر پنج تقاطع در دست اجرا است که با اتمام آن‌ها رینگ ترافیکی شهر ارومیه به اتمام می‌رسد و شاهد کاهش ترافیک در معابر اصلی این شهر می‌شویم.

وی در ادامه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با انتقال پادگان لشکر 64 ارومیه به خارج از شهر نیز اعلام کرد: تا پایان شهریور ماه سالجاری ادامه مسیر امام با انتقال لشکر 64 آزاد سازی می شود.