شایستگی فدای حب و بغض های سیاسی نشود

رضا رستیمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جلسات روزهای اخیر مجلس پیرامون بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم اظهار داشت: نمایندگان شایسته ترین و نخبه ترین افراد یک کشور را تشکیل می دهند پس باید از حب و بغض های سیاسی دور باشند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان به جای نقطه یک طرفه، به سوی راه کارهای سازنده پیش بروند بهتر است خاطرنشان کرد: آبادانی کشور زمانی محقق می شود که ما شایسته سالاری را فدای مسائل سیاسی نکنیم.

مشاور اقتصادی نماینده مردم شهرستان های سرخه، سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس بالاتر از آن است که با بداخلاقی ها همراه باشد، تصریح کرد: نمایندگان باید راهکار جدید در انتخاب وزرا اتخاذ کنند.

رستمیان در خاتمه اظهار داشت: علیرضا خسروی نماینده مردم سرخه، سمنان و مهدیشهر در مجلس، برای هر وزیر پیشنهادی کارشناسانی را مأمور به بررسی برنامه ها و عملکرد آن کرده است تا خارج از شائبه های سیاسی وزیر را که به آن رأی اعتماد داده می شود به حق شایسته باشد.