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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

رستمیان در گفتگو با مهر:

شایستگی فدای حب و بغض های سیاسی نشود

شایستگی فدای حب و بغض های سیاسی نشود

سرخه - خبرگزاری مهر: مشاور اقتصادی نماینده مردم شهرستان های سرخه، سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه شایستگی گزینی نباید فدای حب و بغض های سیاسی شود گفت: شأن مجلس بالاتر از آن است که با بد اخلاقی ها همراه باشد.

رضا رستیمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جلسات روزهای اخیر مجلس پیرامون بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم اظهار داشت: نمایندگان شایسته ترین و نخبه ترین افراد یک کشور را تشکیل می دهند پس باید از حب و بغض های سیاسی دور باشند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان به جای نقطه یک طرفه، به سوی راه کارهای سازنده پیش بروند بهتر است خاطرنشان کرد: آبادانی کشور زمانی محقق می شود که ما شایسته سالاری را فدای مسائل سیاسی نکنیم.

مشاور اقتصادی نماینده مردم شهرستان های سرخه، سمنان و مهدی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس بالاتر از آن است که با بداخلاقی ها همراه باشد، تصریح کرد: نمایندگان باید راهکار جدید در انتخاب وزرا اتخاذ کنند.

رستمیان در خاتمه اظهار داشت: علیرضا خسروی نماینده مردم سرخه، سمنان و مهدیشهر در مجلس، برای هر وزیر پیشنهادی کارشناسانی را مأمور به بررسی برنامه ها و عملکرد آن کرده است تا خارج از شائبه های سیاسی وزیر را که به آن رأی اعتماد داده می شود به حق شایسته باشد.

کد مطلب 2115473

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