شاعران جوان انقلاب در سال گذشته 680 ساعت مشاوره ادبی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین دوره آموزشی شاعران جوان انقلاب اسلامی، صبح امروز سهشنبه 23 مرداد در محل موسسه فرهنگی شهرستان ادب برگزار شد.
در این نشست خبری و پس از سخنرانی علیمحمد مودب، مدیر عامل موسسه فرهنگی شهرستان ادب، میلاد عرفانپور دبیر اجرایی این دوره آموزشی در سخنانی اظهار داشت: ما در کشور برنامههای ادبی بسیار داریم، اما برنامههای ادبی که رنگ و لعاب پرورشی و آموزشی داشته باشد، کمتر دیده میشود. دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی بر مبنای احیاء چنین جریانی شکل گرفت و امسال در پایان دومین دوره برگزاری آن و آغاز دوره سوم آن قرار داریم.
وی ادامه داد: دوره آموزشی دوم ما بعد از یک سال برنامهیزی جدی برای اعضاء در روزهای 29 مرداد تا اول شهریور در مشهد به کار خود پایان خواهد داد و همزمان با آن فراخوان دوره سوم ما نیز منتشر شده و مراحل داوری آن نیز به زودی آغاز میشود. در این دوره بیش از 100 نفر از دختران و پسران ایرانی دانش آموز و دانشجو عضو هستند و بعد از داوری بهترین آثار آنها انتخاب و مورد حمایت قرار میگیرد.
وی افزود: در دوره دوم مهمترین برنامه ما برای شاعران جوان انقلاب اسلامی برنامه نیمروز مشاوره و نقد ادبی بود که هر هفته برگزار شد که در هر هفته از برگزاری آن اساتید شعر معاصر به صورت حضوری و تلفنی در خدمت شاعران جوان بوده و به مشاوره با آنها میپرداختند.
عرفانپور ادامه داد: در این مدت یک ساله 350 جلسه و در مجموع 680 ساعت مشاوره به شاعران جوان انقلاب ارائه شد که در این جلسات، بیش از 26 استاد شعر معاصر از جمله مصطفی محدثی خراسانی، ناصر فیض، سعید بیابانکی، زهیر توکلی و ... حضور داشتند و بر اساس نظرسنجیای که پس از اجرای آن به عمل آمد بیش از 82 درصد از حاضران در این نشستها از آن احساس رضایت کردند و نزدیک به 70 درصد از آنها نیز از تاثیر برگزاری این جلسات بر کیفیت شعرشان خبر دادند. همچنین در سال جاری برنامههای مرتب سیر مطالعاتی برای حاضران در دوره برگزار شد و جلسات هفتگی شعر نیز در محل موسسه به ترتیب شامل 40 جلسه برای بانوان و 100 جلسه برای آقایان به سرانجام رسید.
عرفانپور با اشاره به برنامههای اردوی پایانی دوره دوم آموزش شاعران جوان انقلاب اسلامی گفت: در این دوره، کلاسهای آموزشی متعددی برنامهریزی شده که به ترتیب در موضوعات شاعر و رسالت الهی توسط ذکریا اخلاقی، جریانشناسی شعر امروز توسط اسماعیل امینی، مخاطب مفروض و تعادل شعر توسط قربان ولیئی، بایستههای شعر دینی توسط زهیر توکلی، شاعر از نگاه وحی توسط محمدعلی انصاری، سبک زندگی هنرمندانه توسط علیمحمد مودب و فرهنگ در هندسه انقلاب اسلامی توسط وحید جلیلی اجرا میشود. همچنین کارگاه نقد شعر با حضور اساتیدی چون ناصر فیض و محمدکاظم کاظم در دست اجراست.
این شاعر همچنین از برگزاری شب شعر آفتابگردانها در 31 مردادماه در مشهد خبر داد و گفت: در این شب شعر شاعرانی چون علیرضا قزوه و سعید حدادیان حضور خواهند داشت.
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