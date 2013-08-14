بازداشت 200 اخوانی در النهضه/درگیری در المنصوره، الفیوم و اسماعیلیه

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه در خبری فوری اعلام کرد که نیروهای پلیس 150 فرد مسلح را در میدان النهضه مصر بازداشت کردند. المیادین نیز اعلام کرد که 200 نفر از طرفداران اخوان المسلمین در میدان های رابعه العدویه و النهضه بازداشت شدند.

اسکای نیوز عربی نیز گزارش داد درگیری طرفداران و مخالفان اخوان المسلمین در الفیوم و المنصوره 18 زخمی بر جا گذاشت. خبر دیگر اینکه طرفداران اخوان المسلمین با شهروندان اسماعیلیه درگیر شده اند.

هم اکنون طرفدارن اخوان المسلمین در سوئز در حال تظاهرات هستند و نیروهای امنیتی به سوی معترضان در میدان های النهضه و رابعه العدویه گاز اشک آور پرتاب کرده اند.