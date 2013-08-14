  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

اخبار لحظه به لحظه از مصر/

بازداشت 200 اخوانی در النهضه/درگیری در المنصوره، الفیوم و اسماعیلیه

بازداشت 200 اخوانی در النهضه/درگیری در المنصوره، الفیوم و اسماعیلیه

بازداشت 200 نفر از طرفداران اخوان المسلمین در میدان النهضه و درگیری اخوانی ها در المنصوره، الفیوم و اسماعیلیه از تازه ترین خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه در خبری فوری اعلام کرد که نیروهای پلیس 150 فرد مسلح را در میدان النهضه مصر بازداشت کردند. المیادین نیز اعلام کرد که 200 نفر از طرفداران اخوان المسلمین در میدان های رابعه العدویه و النهضه بازداشت شدند.

اسکای نیوز عربی نیز گزارش داد درگیری طرفداران و مخالفان اخوان المسلمین در الفیوم و المنصوره 18 زخمی بر جا گذاشت. خبر دیگر اینکه طرفداران اخوان المسلمین با شهروندان اسماعیلیه درگیر شده اند.

هم اکنون طرفدارن اخوان المسلمین در سوئز در حال تظاهرات هستند و نیروهای امنیتی به سوی معترضان در میدان های النهضه و رابعه العدویه گاز اشک آور پرتاب کرده اند.

 

کد مطلب 2115483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها