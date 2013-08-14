مسیرهای 9 گانه تظاهرات امروز در بحرین/ موضع جدید آمریکا در آستانه اعترضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی پرس، مردم بحرین در ادامه اعتراضات خود علیه رژیم آل خلیفه که از بیش از دو سال پیش آغاز شده است امروز در پاسخ به درخواست بسیاری از جنبشهای سیاسی مخالف به خیابانها می آیند.

بنابراین گزارش، جنبش التمرد بحرین از مردم این کشور تقاضا کرده امروز با هدف سرنگونی رژیم آل خلیفه حضوری گسترده در میادین داشته باشند.

تظاهرات امروز مردم بحرین از مسیرهای نه گانه و منطقه باب البحرین در منامه آغاز خواهد شد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در آستانه تظاهرات و اعتصاب عمومی ملت بحرین برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور را حق آنها دانست.



وزارت خارجه امریکا در آستانه تظاهرات بزرگ و گسترده ملت بحرین که قرار است امروز 14 آگوست در جای جای این کشور برگزار شود، تظاهرات و تجمع مسالمت آمیز ملت بحرین را حق مشروع آنها دانست.



وزارت خارجه آمریکا از همه گروه های بحرینی دعوت کرد تا با روی آوردن به گفتگو و مشارکت در مذاکرات آشتی ملی برای برقراری آرامش در کشور تلاش کنند.