شهروندان زنجان برای انتقال کارخانه سرب و روی به دکتر روحانی نامه نوشتند/ تدبیر روحانی در مقابل تعلل مدیران گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم زنجان كه از سال ها پيش نسبت به فعاليت شركت سرب و روي در نزديكي شهر زنجان معترض هستند و فعاليت اين شركت و ساير شركت هاي سرب و روي واقع در شهرك صنعتي روي زنجان را عامل اصلي آلودگي آب ،هوا و خاك زنجان مي دانند براي رسيدگي به مشكلات موجود از طريق مسئولان طي روزهاي اخير به تجمع و امضاي طومار پرداخته اند.

در نامه جمعي از شهروندان زنجاني به رييس جمهوري منتخب مردم آمده است:

بسمه تعالي

جناب آقاي دكتر روحاني رييس جمهور محبوب ملت ايران

با سلام و احترام

به استحضار عالي مي رساند براساس شواهد و قرائن به دست آمده از آلودگي هواي زنجان به فلزات سنگين خطرناك از جمله انتشار سرب ناشي از فعاليت هاي كارخانه سرب و روي زنجان (بوي ناشي از آلودگي سرب كه بدون نياز به استفاده از تجهيزات سنجش آلودگي در بامدادان و شب ها از ساعت ۱۱ محرز و قابل تشخيص مي باشد.افزايش بي رويه بيماران سرطاني در شهر زنجان ،افزايش حساسيت هاي

همه گير در اين شهر،نگراني هاي شهروندان زنجاني از تاثيرات مخرب آلودگي هواي سرب علي رغم عدم اطلاع رساني ميزان آلودگي از طرف مراج ذير بط و ساير موارد) و با عنايت به اصل ۵۰ قانون اساسي مبني براينكه فعاليت هاي توسعه اي و اقتصادي اگر مغايرتي با سلامت،محيط زيست و منابع طبيعي پيدا كند،اين برنامه اقتصادي است كه بايستي به فراموشي سپرده شود و آنچه پاسداريش ضروري است محيط زيست و منابع طبيعي است خواهشمند است با توجه به عدم نيل به نتيجه لازم از طريق پيگيري اداره كل حفاظت محيط زيست استان زنجان دستور سريع و قاطع صادر فرماييد تا زمينه انتقال فوري كارخانه هاي سرب و روي از مركز استان به محل ديگري فراهم شود تا مردم از شر گرفتاري به سرطان آسوده و محصولات زراعي اطراف و آب شرب شهر آلوده نگردد.

با تقديم احترام جمعي از پزشكان،اساتيد دانشگاه،دانشجويان،بازاريان ،كاركنان دولت و ساير شهروندان زنجاني