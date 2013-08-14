پیش شرط مشارکت خیران کتابخانه ساز تحویل زمینهای بدون معارض است

رضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تعداد کتابخانه های عمومی استان البرز پاسخگوی جمعیت رو به رشد آن نیست، گفت: در این میان کار خوبی قرار است اتفاق بیفتد که گرچه گامی کوچک به شمار می آید اما نیازمند همت عالی تمام مسئولان استان است.



وی گفت: جشنواره خیران کتابخانه ساز حرکت مثبتی در زمینه جلب افراد نیکوکار در ساخت کتابخانه است و می توان از این طریق بخشی از کمبود کتابخانه در استان را جبران کرد ولی مشارکت خیران الزاماتی دارد که نخست باید از سوی مسئولان برآورده شود.

داشتن زمین بدون معارض اصلی ترین دغدغه خیران کتابخانه ساز



گل محمدی در اختیار قرار دادن زمین بدون معارض را اصلی ترین دغدغه خیران کتابخانه ساز برشمرد و تاکید کرد: اولین شرط کمک خیران ارائه زمینهای بدون معارض است که هم فرمانداران و هم شهرداریها می توانند در رفع این مشکل با خیران همکاری کنند.



وی تصریح کرد: مادامی که زمینی معارض دارد نمی توان نسبت به ساخت کتابخانه در آن اقدام کرد و همت و ورود خیران نیز بی نتیجه می ماند.



عضو انجمن خیران کتابخانه ساز استان البرز تخصیص اعتبار برای تکمیل ساختمانهای نیمه کاره را از دیگر موارد برشمرد و افزود: در این بخش می توان بخشی از پروژه را با حمایت دولت و بخش دیگر را با مشارکت مردم انجام داد.



گل محمدی هدف انجمن خیران کتابخانه ساز را مشارکت تمام مردم با کمکهای اندک به جای جلب تعداد انگشت شماری خیر عنوان کرد و اظهار داشت: هدف ما از این کار افزایش تعداد افرادی است که به سمت مطالعه و کتابخوانی گرایش پیدا می کنند.



وی افزود: هدف انجمن تنها جلب مشارکت افراد به کتابخانه سازی نیست؛ بلکه برای افزایش جمعیت کتابخوان کشور این یکی از راه ها است.



عضو انجمن خیران کتابخانه ساز استان البرز تولید برنامه های فرهنگی در صدا و سیما را از دیگر اقدامات موثر در گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه دانست.

