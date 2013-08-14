نخستین برگ از دفتر پنجم جشنواره موسیقی مقاومت ورق خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در ابتدای این مراسم گفت: اماما، مقتدای عشق، والا قلة اسطوره های پایداری، استواری، ای تو تندیس غرور و عزت اسلام سلام جمع ما بر تو، درود این هنرمندان پاک و بی‌ریا، بی ادعا، بر تو! اماما؛ بیاد داریم چون سرود شهید مطهر علامه مطهری در پیشگاهتان اجرا شد، تنها اشکهای غمّازتان از ناز رازتان سخن نگفت بلکه زبانتان نیز به تأیید گرهی را گشود که کس را یارای بازکردن آن نبود؛ و فرمودید: این زیباترین و بهترین موسیقی است که تا الان شنیده ام و به همین صورت هم ادامه دهید، شما را حمایت می‌کنیم.

وی افزود: امروز به تأیید همان حمایت، این جماعت با ره توشه شوق دیدار و دلواژه مقاومت، سرود ارادت را در این ساحت، طنین انداز گوش عالمیان می‌نمایند. اماما این نمایش مهارت نیست، این نیایش زیارت است! روح خدا! این نوای اشارت نیست، این دعای زیارت است! اماما فرزندانتان طلیعه همایش نوای مقاومت را از نور بی افول ذریه رسول طلب می‌کنند. مطلع غزل و بدایت این حکایت، همان حمایت و عنایت است و قول این جماعت در این ساحتِ آیت سیادت، قدم برداشتن در مسیر سعادت است. آنان که از مقاومت می‌خوانند به غیرت مداومت پایبندند وگرنه نوایی که از دل برنیاید کجا راه بر دلی بگشاید. چوبی خشک و پوستی خشک و سیمی بی‌انعطاف، اینهمه نرمش و طراوت را بی عشق خلق نمی‌کند. عشق به خوبیها، ضمیر این حضور را به مرجع منظور رسانده است و هنرمندان و خنیاگران، رود سرود را به دریای الهام کشانده‌اند.



وزیر ارشاد توضیح داد: ترا ای آیت خوبی چنان باران، به دشت سینه دعوت می‌کنیم اکنون، که شاید سبزتر گردیم و در باغ نگاه ما، بروید لاله تا دشمن اگر شد خیره در چشمانمان، غیر از شهادت، جز شهامت، هیچ مفهومی نیابد اندر آن، آمین ای یاران! شما ای نسل باران چون خمینی جاودان مانید! ای تندیس عزت و غرور اسلام. والا مقام اسطوره های پایداری و مقاومت، سلام جامعه ما و هنرمندان بر تو باد. اماما به یاد داریم چون سرود شهید مطهر علامه مطهری در پیشگاه شما اجرا شد تنها اشک های غمازتان از ناز رازتان سخن نگفت بلکه زبانتان به تحلیل، گرهی را گشود که کس را یارای بازکردن آن نبود.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم با تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای اولین بار در مراسم افتتاحیه جشنواره های موسیقی مقاومت حضور یافته است، خاطرنشان کرد: جشنواره موسیقی مقاومت یک جشنواره ملی و تاثیرگذار خواهد بود چراکه موسیقی مقاومت، موسیقی است که نسل جوان آشنا با آن است حتی نسل میانسال ما هم با این موسیقی به دلیل خاطرات خوشی که از ایام دفاع مقدس دارد، آشناست.

شاه آبادی افزود: تلاش برای حفظ این ژانر یکی از ضرورت های سیاستگذاری های عرصه فرهنگ است بنابراین آغاز به کار این دوره از جشنواره را به فال نیک می گیریم و به اهالی ارجمند حوزه موسیقی توصیه می کنیم که به این جشنواره توجه داشته باشند تا ژانر موسیقی مقاومت کمرنگ نشود. این در حالی است که تلاش برای برگزاری همیشگی جشنواره و اقدامی برای دائمی شدن شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی مقاومت از اهدافی بود که دولت نهم و دهم پایه‌گذار آن بود.

وی خطاب به وزیر ارشاد گفت: عرصه موسیقی در چهار سالی که جنابعالی در آن حضور داشتید به حوزه‌های کمتر توجه شده که سرود یکی از آنهاست، توجه زیادی کرد بنابراین امیدواریم توجه به سرود پایه و بنیان مناسبی برای ادامه این راه در دولت یازدهم باشد.

شاه آبادی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اجرای قطعاتی که به صورت سرود در این مراسم اجرا شد، خاطر نشان کرد: با شنیدن این سرودها احساس غرور ملی به ما دست داد و این نیازی است که باید بیش از گذشته به آن توجه کنیم چرا که سرود می تواند تبدیل به یک جریان جدی، ملی و سبد شنیداری مردم ما به حساب آید.

اجرای دو قطعه موسیقایی توسط گروه سرودی متشکل از دانش آموزان و اعضای گروه های سرود کانون های فرهنگی و هنری مساجد در جوار مزار شهید سید مرتضی آوینی، تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و بازدید از قطعه شهدای بهشت زهرا (س) از دیگر برنامه های مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت بود.