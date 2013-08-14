چرا وقتي خاوری فرار كرد ساكت بوديد/ آقای كوچك زاده سوراخ دعا را گم كرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پيش از ظهر امروز در جلسه صحن علني مجلس نمايندگان به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي پرداختند.

بعد از سخنان مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف و عنوان اينكه آقاي پورمحمدي به دليل بي توجهي به اشرافي گري در دوران رياستش و اينكه به درد اين وزارت خانه ضد افراط نمي خورد عبدالرضا عزيزي به عنوان نماينده موافق در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي كوچك زاده چرا حماسه سياسي و بزرگي كه مورد نظر مقام معظم رهبري بوده است را اينقدر تلخ مي كنيد. شما سوراخ دعا را گم كرده ايد.

وي افزود: وقتي آقاي خاوری دزد رفت هيچ حرفي نزديد آن موقع چرا سكوت كرديد. 8 سال دولت احمدي ن‍ژاد 600 ميليارد دلار پول نفت گرفت و سهم 2 ميليارد دلاري خانواده شهدا و جانبازان را نداد ولي شما ساكت بوديد و دفاع نكرديد و در ارائه گفته هايتان براي مخالفت با پورمحمدي، آقاي ربيعي از جانبازان جنگ و كسي كه 60 ماه سابقه جبهه دارد را تخريب كرديد.

عزيزي اظهار داشت: آقاي پورمحمدي، در اين سالها يك لحظه از عمرش را خارج از نظام نبود و معتقد نظام بوده است. از خانواده خوشنام و از نوادگان آيت الله حائري يزدي است. سالها در دفتر رهبري و مورد اعتماد نظام و رهبري بوده اند. ايشان حجم عظيمي از اطلاعات نظام را به واسطه پستهايي كه داشته اند در اختيار داشتند ولي هيچ وقت غوغا سالاري نكرده است. ايشان مبارزه با فساد اداري و سلامت اداري و شفافيت را در دستور كارهاي خود داشته است.