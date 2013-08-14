به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم عارف به همراه مصطفی ملایی مدیر مرکز رشد علوم انسانی استان قم به مناسبت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری مهر در قم بازدید کردند.
رئيس پارك علم و فناوري قم در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و تبريك روز خبرنگار، با بيان اينكه پاركهاي علم و فناوري يك نهاد دولتي است كه حدود 12 سال است در كشور شكل گرفته است، اظهار داشت: در هر استان يك پارك علم و فناوري ايجاد شده است كه اين پاركها در نظر دارند ارتباط بين صنعت و دانشگاه را از طريق شركتهاي خصوصي تسهيل كنند.وي افزود: بیش از یک سال و نیم از تاسیس پارک علم و فنآوری قم میگذرد و در اين مدت پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است.
وی به ثبت نام 120 شركت فنآور براي حضور در پارك علم و فناوري قم اشاره كرد و گفت: از اين تعداد هم اكنون 35 واحد فنآور در پارك علم و فناوري قم مشغول به فعاليت هستند و با انعقاد تفاهم نامههایی با ارگانها و ادارات مختلف استان برای حمایت از این واحدها سعی کردیم تسهیلاتی همچون معافیتهای مالیاتی و ارائه تسهیلات بانکی برای آنها در نظر بگیریم و در حد توان امکانات اولیه اين شركتها را فراهم آوریم.
عارف با مهم دانستن جايگاه رسانهها در تبيين وضعيت جامعه و دانشگاه گفت: اميد است رسانهها ارتباط بين صنعت و دانشگاه را تسهيل كنند تا حداكثر استفاده از ظرفيت دانشگاهها و نخبگان صورت گيرد.
وي در پايان به ظرفيتهاي علمي و نخبگان دانشگاهي قم اشاره كرد و گفت: نزديك شهر قم به تهران از سويي به دليل استفاده از امكانات پايتخت مزايايي براي قم دارد اما از سوي ديگر اين نزديكي موجب كشش برخي نخبگان به سمت تهران ميشود.
ايجاد بخش حوزوي براي تقويت پارك و حوزه علميه
رئيس مركز رشد علوم انساني قم نيز در ادامه اين بازديد با تبريك روز خبرنگار گفت: پاركهاي علم و فناوري با توجه به ظرفيتهاي هر استان براي استفاده از اين ظرفيتها براي توليد فناوري شكل گرفت.
مصطفی ملایی از ايجاد بخش حوزوي براي تقويت ارتباط پارك علم و فناوري با حوزه علميه و همچنين ايجاد بخش فن بازار در پارك علم و فناوري استان قم به عنوان دو اقدام مهم انجام شده در پارك علم و فناوري قم نام برد.
وی در پايان اظهار داشت: در شهر مقدس قم به بركت حوزه علميه قم، در مركز رشد علوم انساني قم به دنبال خلاقيت و ايجاد ايدههاي نو در اين حوزه و به دنبال آن تقويت و حمايت از اين ايدهها هستيم.
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