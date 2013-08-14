آماده باش امنیتی در میدان التحریر/بسته شدن مسیر قاهره - الفیوم

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین اعلام کرد که نیروهای امنیتی مصر در میدان التحریر قاهره و اطراف آن به حال آماده باش درآمده اند. همچنین نیروهای پلیس در جریان بازداشت طرفداران اخوان المسلمین شماری از رهبران این گروه را نیز بازداشت کرده اند.

العربیه نیز گزارش داد که نیروهای پلیس و امنیتی مصر خود را برای یورش گسترده به میدان رابعه العدویه و برهم زدن تحصن طرفداران اخوان المسلمین آماده می کنند. در همین راستا نیروهای مصری مسیر قاهره - الفیوم را مسدود کرده اند تا مانع از حرکت اخوانی ها به سوی میدان رابعه العدویه شوند.

روسیا الیوم نیز اعلام کرد که شمار زخمی های پلیس در درگیری با طرفداران اخوان المسلمین به شش نفر افزایش یافته است. در این درگیری 2 نیروی پلیس نیز کشته شده اند.