تفکیک جنسیتی باید در تمام مراکز دانشگاهی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی ورامین با حضور در بیت امام جمعه ورامین، با آیت الله سید مرتضی محمودی دیدار کردند.



در این دیدار، آیت الله محمودی با اشاره به اهمیت تزکیه در بحث تعلیم و تربیت اظهار داشت: در قرآن کریم در 3 آیه تزکیه بر تعلیم مقدم شده است، این بدان معناست که اگر تزکیه نفس باشد انسان می تواند به مراتب عالی برسد در غیر اینصورت علم بدون تزکیه باعث سقوط انسان می شود.



وی افزود: عالمی که دارای علم وسیع باشد اما دارای تزکیه اخلاقی نباشد به جای اینکه علمش مفید در جامعه قرار گیرد، مضر خواهد بود.



نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: این مظاهری که در دنیا است را چه کسانی به وجود آورده اند؟ آیا افراد بی سواد ویا کشاورزان و تاجران به وجود آوردند؟ علما هستند که مظاهر مختلف را بوجود می آورند که اگر عالم دارای تزکیه نفس باشد مظاهر نیک را در جامعه رواج می دهد و اگر انسان بی قیدی باشد با رواج مظاهر زشت،زمینه گمراهی جامعه را فراهم می آورد.



این مسئول سپس به مسئله تفکیک جنستی در دانشگاه ها اشاره و اضافه کرد: اقدام دانشگاه علمی کاربردی ورامین در ایجاد تفکیک جنسیتی در دانشگاه جای تقدیر و سپاس دارد و جا دارد دانشگاه های دیگر شهر ورامین و دانشگاه های کشور نیز این طرح را اجرایی کنند



امام جمعه ورامین یادآور شد: جنانچه مدرسه و دانشگاهی مختلط باشد زمینه فساد را در سنین بالا فراهم می کند و موجب بروز اعمال زشت در جامعه می شود، اگر تفکیک جنسیتی انجام شود یک صدم این اتفاقات تلخ نمی افتد چون زمینه فساد در دانشگاه وجود ندارد.



آیت الله محمودی گفت: اجرایی شدن بحث تفکیک جنسیتی در ورامین خدمت ارزشمندی به این منطقه بوده است که امید می رود شهرهای دیگر الگو بگیرند و در همه شهرها این اتفاق بیافتد.

