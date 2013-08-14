درگیری میان طرفداران اخوان و نیروهای امنیتی در الجیزه / اخوان از کشته شدن 100 هوادار خود خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری از تلاش نیروهای وابسته به اخوان المسلمین برای ورود به مرکز پلیس در الفیوم خبر داد.



شبکه اسکای نیوز عربی هم از درگیری میان طرفداران اخوان و نیروهای امنیتی در الجیزه خبر داد.



این شبکه به نقل ازاخوان المسلمین اعلام کرده است در حمله نیروهای امنیتی به رابعه العدویه و میدان النهضه، 100 نفراز طرفداران این گروه کشته شده اند.



اسکای نیوز عربی از تجمع طرفداران اخوان المسلمین در البحیره خبر داده است.



وزارت کشور مصر از تیراندازی از داخل بیمارستان میدانی در رابعه العدویه خبر داده است.