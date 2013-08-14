جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار یک میلیون و 63 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 30 هزار تومان، نیم سکه 565 هزار تومان، ربع سکه 365 هزار تومان و گرمی 237 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 103 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1324 دلار است.