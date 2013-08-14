جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار یک میلیون و 63 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 30 هزار تومان، نیم سکه 565 هزار تومان، ربع سکه 365 هزار تومان و گرمی 237 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 103 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1324 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 185 تومان، هر یورو را 4 هزار و 250 تومان، هر پوند را 4 هزار و 920 تومان و هر درهم امارات را 873 تومان اعلام کردند.
جدول قیمت سکه و ارز
|نوع سکه
|چهارشنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|1063000
|سکهتمامطرحقدیم
|1030000
|نیم سکه
|565000
|ربع سکه
|365000
|1 گرمی
|237000
|هرگرمطلای18عیار
|103700
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|3185
|یورو
|4250
|پوند انگلیس
|4920
|درهم امارات
|873
نظر شما