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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار یک میلیون و 63 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 30 هزار تومان، نیم سکه 565 هزار تومان، ربع سکه 365 هزار تومان و گرمی 237 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 103 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1324 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 185 تومان، هر یورو را 4 هزار و 250 تومان، هر پوند را 4 هزار و 920 تومان و هر درهم امارات را 873 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1063000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1030000
نیم سکه 565000
ربع سکه 365000
1 گرمی 237000
هرگرم‌طلای18عیار 103700
نوع ارز  
دلار آمریکا 3185
یورو 4250
پوند انگلیس 4920
درهم امارات 873

 

 
کد مطلب 2115552

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