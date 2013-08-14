اپتومتریست ها امنیت شغلی ندارند/ درخواست از وزیر بهداشت دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا زرین در شانزدهمین کنگره سراسری علمی اپتومتری ایران که از صبح امروز در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز به کار کرد، با بیان اینکه در حال حاضر همکاران اپتومتریست به لحاظ ارائه خدمات در دفاتر خود دچار مشکلاتی هستند، اظهارداشت: به رغم اینکه قوانین در این حوزه مشخص است، اما باز هم به دلیل برخی دخالتها و صدور مجوز از سوی وزارت صنعت به برخی افراد برای تاسیس موسسات عینکسازی، همکاران ما امنیت شغلی ندارند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بروزرسانی آییننامه عینک طبی، اظهار کرد: انجمن علمی اپتومتری ایران برای کمک به وزارت بهداشت در راستای اصلاح این آییننامه آمادگی خود را اعلام میکند.
زرین ادامه داد: متاسفانه اکنون به دلیل هزینههای سنگین تجهیزات و اجاره بهای سنگین برای خرید مطب و موسسات عینکسازی، انگیزه دانشجویان فارغالتحصیل این رشته از بین رفته است و این مسائل امنیت روانی آنها را دچار مخاطره کرده است.
دبیر علمی شانزدهمین کنگره سراسری علمی اپتومتری ایران در ادامه همچنین با بیان اینکه اپتومتریستها نباید برای ادامه تحصیل با مشکلات روبرو باشند، گفت: دکترای تخصصی حق اپتومتریستهاست و سالها از این شرایط بهرهمند نبودهاند و لازم است اپتومتری تخصصی شود.
وی افزود: اپتومتریستها نقش مهمی در نظام سلامت دارند و اگر شاخصهای بینایی را طی دو دهه گذشته بررسی کنید، به این نتیجه دست خواهید یافت که لازم است به حضور اپتومتریستها در جامعه بهای بیشتری داده شود.
دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران با اشاره به اینکه اپتومتریستها در معاینات راهنمایی و رانندگی و معاینات پیش دبستانی نقش و جایگاه تعریف شده و معینی ندارند، ادامه داد: باید وزارت بهداشت به این مسئله توجه کرده و جایگاه اپتومتریستها را در این معاینات به صورت دقیق تعریف کند.
زرین در پایان با بیان اینکه کمترین تخلفات حوزه پزشکی مربوط به اپتومتریستهاست، گفت: انجمن اپتومتری مدافع حقوق حرفهای اپتومتریستهاست و برای رسیدگی به هر گونه شکایت و تخلفات احتمالی همکاری خود را با مراجع ذیربط اعلام میکند.
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