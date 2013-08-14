"اسکای فال" به بازار ویدیویی آلمان رونق بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فروش دی.وی.دی فیلم "اسکای فال" به بازار فیلم خانگی آلمان کمک کرد تا در نیمه اول سال 2013 با فروش بیش از یک میلیارد دلار (798 میلیون یورو) در این زمینه رکورد به جای بگذارد.

این رقم که توسط انجمن رسانه‌های صوتی تصویری آلمان (BVV) دیروز سه‌شنبه اعلام شد، رکورد قبلی را که 751 میلیون یورو بود شکست. قدرت آلمان در بازار فروش شناورش است که در نیمه اول سال با رشدی 12.6 درصدی به 865 میلیون دلار (650 میلیون یورو) رسید.

همچنین مصرف‌کنندگان علاقه‌مند به تجهیزات پیشرفته‌تر خیلی به دیسک‌های بلوری علاقه‌مند هستند که در نتیجه باعث افزایش فروش 41 درصدی آنها شد و 250 میلیون دلار (188 میلیون یورو) در نیمه اول سال فروش داشت. دی.وی.دی‌های ساده قدیمی هم هنوز فروش خود را ثابت نگه داشتند و با افزایش 3 درصدی به 582 میلیون دلار (437 میلیون یورو) رسیدند.

"اسکای فال" جدیدترین فیلم جیمز باند به کارگردانی سام مندس در تمامی فروش‌ها و بخش بندی‌ها رتبه اول را به خود اختصاص داد، اما در رتبه‌بندی فیلم های اجاره شده فیزیکی مقام اول را به فیلم "ربوده شده 2" لیام نیسون واگذار کرد.

این فیلم که بیست و سومین فیلم جیمز باند است، موفق شد 2.8 میلیون نسخه ویدیویی را در نیمه اول سال در بریتانیا نیز به فروش برساند و نام خود را به عنوان پرفروش ترین فیلم خانگی در نیمه اول سال 2013 در بریتانیا ثبت کند.