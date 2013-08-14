به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه با خبرنگاران و اصحاب رسانه که در محل ستاد نیروی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد ضمن گرامی داشت یاد خاطره ی شهید صارمی گفت: شهدا با شهادت و اهداء خون خود امنیت، آرامش، عزت و افتخار را به ما اهدا نمودند.

وی از شهدایی که در راه اعتلای فرهنگ جان خود را تقدیم نمودند قدر دانی کرد و گفت: خبرنگاران از نخبگان جامعه هستند و بسیاری از پیشرفت ها و توسعه جوامع مرهون این قشر از جامعه است.

وی ابراز امیدواری کرد، که تمامی اصحاب رسانه مخصوصا خبرنگارانی که در حفظ و اعتلای فرهنگ تلاش می کنند، در کار خود موفق باشند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: کار اطلاع رسانی و فرهنگی در جامعه امروزی بر کسی پوشیده نیست.

کشوری تصریح کرد: ابزار اطلاعات و مشارکت ، ایجاد همبستگی در جامعه و همه مولفه های که می تواند باعث نشاط و روحیه ی جامعه شود که همگی در کار خبرنگار دیده می شود.

وی گفت: اگر بخواهیم مصادیقی را از سرمایه اجتماعی بیان کنیم می توانیم به اعتماد عمومی اشاره کرده که توسط اهل فن اجرا می شود.

کشوری افزود: همبستگی اجتماعی نیاز به انسان های نخبه دارد که از قدرت بیان و سواد خوبی برخوردار هستند.

وی خاطر نشان کرد: خبرنگاران به معنای واقعی از نخبگان جامعه هستند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: هدایت افکار جامعه بر عهده ی خبرنگار است پس جایگاه خبرنگار مهم تلقی می شود.

وی با توجه مشکلات اقتصادی و معیشتی امروزه ارزش کار خبرنگار و نقش او به خوبی حس می شود، و افزود: خبرنگار دارای کار پر مشقت و پر مخاطره ای است.



