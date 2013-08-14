جلسه اصلاح طلبان مجلس در حمایت از وزیر پیشنهادی علوم/ انتخاب پزشکیان به عنوان سخنران دفاع از میلی منفرد

یک نماینده مجلس که می خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از جلسه اصلاح طلبان مجلس برای بررسی راهکارهای دفاع از جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات خبر داد.

وی گفت: مسعود پزشکیان به عنوان سخنران دفاع از میلی منفرد انتخاب شده زیرا از قدرت سخنوری خوبی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، میلی منفرد به دلیل فعالیت های سیاسی در انتخابات سال 88 مورد انتقاد برخی نمایندگان است و بسیاری معتقدند وی از صحن علنی مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت به همین دلیل حامیان دولت در صحن مشغول رایزنی برای افزایش آرای وی هستند.