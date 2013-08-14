طرفداران اخوان یک افسر ارتش را کشتند / تلاش نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات در شرق اسکندریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد درگیری میان نیروهای امنیتی و اخوانی ها در میدان رابعه العدویه ادامه دارد.



این شبکه خبری همچنین گزارش داد افراد مسلح(وابسته به اخوان المسلمین)، یک افسر ارتش مصر را در اسماعیلیه کشتند.



رسانه های عربی همچنین گزارش دادند طرفداران اخوان المسلمین ساختمان شورای استان الفیوم را به آتش کشیدند.



شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری از استقرار نیروهای ویژه در اطراف میدان الجیزه خبر داد.

العربیه هم گزارش داد طرفداران اخوان در شهرهای المنیا و اسیوط با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این شبکه از تلاش نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در شرق اسکندریه خبر داد.

