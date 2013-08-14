پروانه استاندارد 22 واحد متخلف تیرچه و بلوک باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شفیعی اظهار داشت: با توجه به اهمیت و حساسیت مبحث استاندارد سازی مصالح ساختمانی و تاثیر آن در حفظ آرامش روانی و امنیت جسم و جان ساکنان ساختمان ها ،‌ وظیفه استاندارد است که با برخورد های قهری و قانونی در برابر متخلفین و سوداگران جان و مال مردم را حفظ کند.

وی با بیان این نکته که هرگونه کم فروشی و تقلب در تولید محصولات ساختمانی به قیمت جان مردم تمام خواهد شد،‌ افزود: بازرسین اداره کل استاندارد و کارشناسان ما در مواجهه با این موارد که مستقیما با سلامتی و آسایش مصرف کنندگان ارتباط دارد، مطلقاً مسامحه و چسم پوشی نداشته و با افتخار از تمامیت حقوق مردم عزیز و همشهریان گرامی دفاع خواهیم نمود.

مدیر اداره کل استاندارد استان اصفهان با توجه به اینکه اصفهان قطب صنعتی کشور محسوب می شود، آمار صدور، ابطال و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد را در این استان در مقایسه با بسیاری از استان های کشور‌ بسیار بالا برشمرد و گفت: این اختلاف عموماً چندین برابر بوده و از این حیث اداره کل استاندارد استان اصفهان بار سنگین و مسئولیت خطیری را بر عهده دارد .

شفعیعی گفت: در کمیته علائم مذکور 23 پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت فرآورده های واحد های تولیدی در اداره کل استاندارد استان اصفهان صادر و با صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت سه واحد تولیدی به دلیل عدم احراز انطباق کامل با استاندارد ها موافقت نشد .