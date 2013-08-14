به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با صدور بیانیه‌ای نکاتی را درباره بررسی سوابق وزرای پیشنهادی دولت یازدهم متذکر شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با حمد و ثنای الهی و با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خلق حماسه سیاسی و نمایش مردم سالاری دینی به تاریخ و جهانیان توسط ملت مسلمان و هوشیار ایران را گرامی می‌داریم. قبل از هر چیز لازم است بر مبنای رسالت حمایتی که بسیج دانشجویی از مجلس و دولت محترم دارد حمایت بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر از دولت محترم جناب حجت الاسلام دکتر روحانی اعلام شود و اینکه نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد را باید در همین راستا دانست و نه چیز دیگر. باتوجه به مقطع حساسی که دشمنان همیشگی این ملت و نظام بیش از پیش سعی در توقف روند پیشرفت ایران اسلامی به هر وسیله‌ای را دارند بدیهی و روشن است که باید ما نیز تلاش خود را بر ساخت و استحکام داخلی قدرت مصروف بداریم. همچنین با توجه به موقعیت مهمی که نمایندگان ملت برای دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی یازدهمین دولت در آن قرار دارند نکات و ویژگی‌های زیر برای وزیران محترم پیشنهادی قابل ذکر است:

1- داشتن تفکرات صحیح و راهبردی اسلام ناب و نداشتن تفکرات التقاطی و غرب زده.

2- لزوم مرزبندی واضح و مشخص در برابر دشمنان این نظام اعم از داخلی و خارجی بدون هیچ‌گونه مخفی کاری و سخنان دو پهلو. رئیس جمهور محترم به درستی فرموده‌اند که فرصت آزمون و خطا نداریم. مطمئنا کسانی که نتوانستند دست دشمنان داخلی و خارجی در آزمون فتنه 88 را ببینند و هنوز هم نمی‌خواهند به این ناتوانی خویش اعتراف کنند، نخواهند توانست در این پیچ تاریخی منافع اسلام و ملت ایران در برابر دشمنانی که روز به روز افسارگسیخته و جری‌تر شده‌اند را تشخیص دهند، چه رسد به اینکه برای به دست آوردن و حفظ آن بکوشند.

3- دارابودن توانایی مدیریت راهبردی و تخصصی در راستای مسئولیتهایی که قرار است وزرا به عهده بگیرند. شایسته سالاری را نباید فدای لابی‌گری‌ها وسهم خواهی‌های احیانا جناحی کرد. شایسته سالاری را نباید فدای رفاقت‌های دیرینه کرد.

4- برخورداری از روحیه جهادی و دلسوز در خدمت به مستضعفان و محرومان، ملت ایران انقلاب کرد که دست ژنرال‌های داخلی و خارجی را که بر منابع ملی این کشور چنگ زده بودند قطع کند. جالب است عده‌ای فراموش کرده‌اند که این ملت شریفی که سختی فشارهای خارجی را تحمل می‌کند و خم به ابرو نمی آورد خادم می‌خواهد نه ژنرال.

5- داشتن روحیه پر نشاط و امید جهت سرعت بخشیدن به کار و تلاش و رشد روز افزون حرکت ملت ایران. سن بعضی افراد پیشنهادی بالاست و این موضوع در میانگین سنی‌کل افراد نیز خود را نشان می‌دهد. یادمان نرود عزم و نیروی جوانان انقلابی یکی از عوامل مهم ما در پیروزی‌های صحنه‌های سخت و سرنوشت ساز دفاع مقدس بود هر چند که استفاده از تجربیات قبلی هم یک قاعده عقلی است.

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان مجلس در این آزمون الهی، بدینوسیله بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی آمادگی خویش را برای کمک و همکاری با دولت جناب حجت الاسلام دکتر روحانی اعلام می نماید و از خداوند رحمان موفقیت روزافزون این دولت برای خدمت در جهت پیشرفت ایران اسلامی و به ثمر نشاندن آرمان های انقلاب اسلامی را در خواست می‌کند.