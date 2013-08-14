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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

سلطانی خبر داد:

معرفی مدیران برتر استان کرمان در هفته دولت

معرفی مدیران برتر استان کرمان در هفته دولت

کرمان - خبرگزار مهر: مدیر کل روابط عمومی استانداری کرمان از معرفی مدیران برتر این استان طی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلطانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در محل دفتر شورا به بیان برنامه های ستاد گرامیداشت هفته دولت در کرمان پرداخت و گفت: هفته دولت فرصتی مناسب برای بیان دستاوردها و عملکرد نظام و انقلاب و همچنین فرصتی مغتنم برای معرفی مدیران و مسئولین برتر استانی است.

سلطانی تجدید میثاق با شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان دولت در استان کرمان را جزء اولین برنامه های ستاد گرامیداشت هفته دولت در کرمان اعلام کرد و افزود: در این مراسم به مقام پدر بزرگوار شهید باهنر نیز ادای احترام می شود.

وی همچنین به دیدارهای مردمی مسئولین استان کرمان به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و گفت: مردم ولایت مدار استان کرمان می توانند مشکلات و سوالات خود را در زمینه در هفته دولت در مصلی نماز جمعه و دیگر مراسم از مدیران استان داشته باشند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری کرمان به جشنواره بزرگ شهیدان رجایی و باهنر نیز اشاره و تصریح کرد: روند برگزاری و شناسایی مدیران برتر استان برای این جشنواره از دو ماه قبل آغاز شده و پروسه سنگینی نیز برای انتخاب مدیران برتر استان طی شده است.

وی ادامه داد: امسال نیز همچون سال های گذشته مدیران برتر استان کرمان در هفته دولت معرفی و از زحمات و تلاش های خالصانه آنها تقدیر می شود.

سلطانی همچنین به افتتاح طرح های عمرانی در هفته دولت اشاره کرد و ادامه داد: میزان طرح های عمرانی در نشست خبری استاندار اعلام می شود.
 

کد مطلب 2115602

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