معرفی مدیران برتر استان کرمان در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلطانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در محل دفتر شورا به بیان برنامه های ستاد گرامیداشت هفته دولت در کرمان پرداخت و گفت: هفته دولت فرصتی مناسب برای بیان دستاوردها و عملکرد نظام و انقلاب و همچنین فرصتی مغتنم برای معرفی مدیران و مسئولین برتر استانی است.

سلطانی تجدید میثاق با شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان دولت در استان کرمان را جزء اولین برنامه های ستاد گرامیداشت هفته دولت در کرمان اعلام کرد و افزود: در این مراسم به مقام پدر بزرگوار شهید باهنر نیز ادای احترام می شود.

وی همچنین به دیدارهای مردمی مسئولین استان کرمان به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و گفت: مردم ولایت مدار استان کرمان می توانند مشکلات و سوالات خود را در زمینه در هفته دولت در مصلی نماز جمعه و دیگر مراسم از مدیران استان داشته باشند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری کرمان به جشنواره بزرگ شهیدان رجایی و باهنر نیز اشاره و تصریح کرد: روند برگزاری و شناسایی مدیران برتر استان برای این جشنواره از دو ماه قبل آغاز شده و پروسه سنگینی نیز برای انتخاب مدیران برتر استان طی شده است.

وی ادامه داد: امسال نیز همچون سال های گذشته مدیران برتر استان کرمان در هفته دولت معرفی و از زحمات و تلاش های خالصانه آنها تقدیر می شود.

سلطانی همچنین به افتتاح طرح های عمرانی در هفته دولت اشاره کرد و ادامه داد: میزان طرح های عمرانی در نشست خبری استاندار اعلام می شود.

