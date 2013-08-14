حمایت وزرای سابق بهداشت از وزیر پیشنهادی دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعلام حمایت از شخصیت جهادی و توانمندی های دکتر هاشمی گزینه پیشنهادی دکتر روحانی به مجلس برای این وزارتخانه، از برنامه های وی در حوزه نظام سلامت اعلام پشتیبانی کردند.

بهترین وزیر برای وزارت بهداشت است

دکتر علیرضا مرندی تنها وزیر بهداشت که دو دوره در دولتهای مختلف وزیر بهداشت شده است ضمن بیان اینکه دکتر هاشمی بهترین وزیر برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، گفت: دکتر هاشمی انتخاب بسیار خوبی بود و اگر قرار بود بهترین گزینه کاندیدا برای این وزارتخانه شود، بی شک بهتر از ایشان نمی توانستیم انتخاب کنیم.

توانا و پرکار

نخستین وزیر بهداشت بعد از انقلاب در این خصوص گفت: دکتر هاشمی مدیری توانا و پرکار است و از لحاظ علمی جایگاه خوبی دارد.

وی افزود: به نظر من دکتر هاشمی بهترین گزینه وزارت بهداشت است.

بسیار با هوش

دکتر محمد زرگر وزیر اسبق بهداشت با بیان نظر موافق خود با اعلام دکتر هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی حوزه نظام سلامت کشور، گفت: همه ما دکتر هاشمی را به عنوان استاد بیمارستان فارابی می شناسیم. عملکرد خوب ایشان در این بیمارستان و باهوش بودن ایشان موجب رفع مشکلات سلامتی می شود.

هاشمی سابقه بسیار خوبی دارد

دکتر ایرج فاضل وزیر اسبق بهداشت، اظهار داشت: دکتر هاشمی سابقه بسیار خوبی در حوزه پزشکی داشته و جامعه پزشکی از ایشان حمایت می کنند.

وی افزود: دکتر هاشمی در شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت نیز عملکرد بسیار خوبی داشت و از نخبگان و خبرگان این حوزه به خوبی استفاده می کرد.

سوابق جهادی

دکتر محمد فرهادی وزیر اسبق بهداشت نیز گفت: دکتر هاشمی سال ها در جهادسازندگی خدمت کرده است و مدت های طولانی در جبهه های جنگ حضور مستمر داشته و روحیه جهادی و شناخت خوبی که از سیستم بهداشت و درمان کشور دارد، همچنین سابق درخشان در مسئولیت های اجرایی از جمله دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ایشان نویدبخش آینده خوبی برای نظام سلامت است.

توانایی عبور از چالشهای حوزه سلامت را دارد

دکتر رضا ملک زاده وزیر اسبق بهداشت توانایی های بالقوه دکتر هاشمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایشان مورد احترام جامعه پزشکی و بر کار گروهی واقف است، ولی هر وزیری که بیاید بدون حمایت های مجلس و دولت نمی تواند مشکلات حوزه نظام سلامت را مرتفع کند. وی افزود: وزارت بهداشت کار سترگی است و امیدواریم با رای بالای مجلس دکتر هاشمی بتواند مشکلات این حوزه را حل کند ولی رفع این مشکلات جز با حمایت های اعتباری و معنوی دولت و مجلس میسر نیست.

نظرم مثبت است

دکتر مسعود پزشکیان گفت: نظر من درباره وزارت دکتر هاشمی همچون نظر همه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مثبت است و به وزیر پیشنهادی بهداشت رای خواهم داد.

وی افزود: دکتر هاشمی با حضور در کمیسیون برنامه های خود را تشریح و بر اجرای قانون تاکید کرده است بنابراین همه ما در کمیسیون با چنین وزیری موافقیم و به او کمک می کنیم.

برای خدمت به مردم و محرومان آمده است

دکتر محمدحسن طریقت منفرد وزیر بهداشت نیز گفت: دکتر هاشمی یک شخصیت علمی و شناخته شده در دنیا و منطقه است و فردی با تجربه که رزمنده نیز بوده و روحیه جهادی دارد و به اعتقاد من اگر وارد میدان سلامت شود ایثار کرده و به دنبال مقام نیست.