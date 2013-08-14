تابش: شایعات علیه برخی وزرا فروکش کرده است/ فضای روز اول مجلس عدم رای به 7-8 وزیر بود

محمدرضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کنید چند نفر از وزرا موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شوند گفت: من نباید به عنوان یک آدم سیاسی پیش بینی کنم که چند نفر رای می آورند اما باید بگویم فضای مجلس نسبت به روزهای گذشته در خصوص وزرای پیشنهادی بهتر شده است.

وی افزود: حرف ها و شایعاتی که درباره برخی وزرای پیشنهادی مطرح بود به خاطر بیان صریح و مشخص کردن مواضع وزرا کمتر شده است و جوی که در روز اول در مجلس حاکم بود مبنی بر اینکه 7-8 نفر از وزرا رای نمی آورند فروکش کرده است و امیدوارم تا فردا این جو مساعدتر شده و همه وزرا رای اعتماد بگیرند.

تابش در پاسخ به این سوال که این روزها فعالیت شما در صحن علنی و رایزنی با نمایندگان طیف های مختلف زیاد شده است گفت: این وظیفه من است. من خوشحال هستم که این دولت مستقر شده البته اگر از موضع صرفاً اصلاح طلبی بخواهم نظر بدهم شاید به این کابینه نقد داشته باشم ولی در هر صورت باید به این دولت کمک کنیم تا بتواند مشکلات داخلی را حل کرده و در عرصه بین المللی هم در موضوع هسته ای و تحریم ها طوری عمل کند که مردم را از این تنگنا بیرون آورده و ادامه مسیر توسعه و تعالی کشور را فراهم کند.

تابش در ادامه افزود: رایزنی من با نمایندگان از طیف های مختلف برای مساعدت برای رفع سوء ظن ها و سامان دادن به نطق موافقان و مخالفان بود و البته با کسانی که مخالف بعضی از وزرای پیشنهادی هستند صحبت کردم اغلب استدلال های من را پذیرفتند، آنها استناداتی می کردند اما وقتی مدارکی خلاف استنادات آنها ارایه می کردم حرف من را قبول می کردند.

نماینده اصلاح طلب مجلس خاطرنشان کرد: من خودم به همه وزرا رای مثبت خواهم داد و از روز اول برای موافقت با همه اعلام آمادگی کرده ام.