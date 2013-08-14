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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

پس از قبولی در تست داوران؛

ترکی‌، حاجی‌پور و جهانبازی مجوز قضاوت در لیگ برتر را گرفتند

ترکی‌، حاجی‌پور و جهانبازی مجوز قضاوت در لیگ برتر را گرفتند

داوران و کمک‌ داوران بین‌المللی ایران با موفقیت در تست داوری مجوز قضاوت در سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور را بدست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مرحله نخست کلاس آموزش داوران لیگ دسته اولی، تست داوری برای داورانی که به دلیل مصدومیت نتوانسته بودند در تست‌های ابتدای فصل حضور یابند، زیر نظر فریدون اصفهانیان رئیس و مسعود مرادی عضو کمیته داوران تست دادند.

این داوران که شامل محسن ترکی، البرز حاجی‌پور، امیرحسین فتاحی و یدالله جهانبازی بودند، در این تست قبول شدند و می‌توانند از هفته ششم در رقابتهای لیگ برتر قضاوت کنند. همچنین سجاد طوری و بهرام نقوی هم کمک داورانی بودند که با قبولی در این تست، مجوز قضاوت در لیگ برتر را بدست آوردند.

مرحله نخست کلاس آموزش داوران لیگ دسته اولی تا روز جمعه و با حضور 85 داور و کمک داور برگزار می‌شود که پس از مرحله عملی در امروز چهارشنبه، در روزهای آینده کلاس‌های تئوری آن زیر نظر فریدون اصفهانیان رئیس و مسعود مرادی عضو کمیته داوران انجام می‌شود.

کد مطلب 2115645

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