تجمیع شهرکهای اطراف کرج کمک به توسعه مدیریت شهری یکپارچه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی منطقه سه شهرداری کرج اظهار داشت: مدیریت شهری معتقد است که در شرايط فعلي کرج نيازمند انسجام اداري، يکپارچگي و تجميع شهرداري‌هاي کوچک است، به همين دليل از کارشناسان و مسئولان مي‌خواهيم تا با بررسي ابعاد مختلف اين مصوبه و ارائه نظرات کارشناسي و دقيق‌، از بروز مشکلات احتمالي در زمينه خدمات‌رساني به شهروندان کرجي و فرديسي جلوگيري کرده و راهکار بهتر و عملي‌تري ارائه دهند.

شهردار کرج گفت: تجميع شهرک‌هاي اطراف کرج به اين کلانشهر پس از طي کردن مراحل قانوني باید مورد توجه دولت یازدهم قرار گیرد زیرا این امر موجب تسریع درخدمات رسانی خواهد شد.

وی افزود: منطقه فرديس با بيش از 500 هزار نفر جمعيت از جمله مناطق مهم و پرجمعيت شهرداري کرج محسوب مي شود که خدمت رساني هرچه بيشتر و بهتر به شهروندان شريف اين منطقه در اولويت قرار داشته و صرف نظر از هرگونه تصميم توسط دولت، کوچکترين وقفه اي در اين روند ايجاد نخواهد شد و گواه اين امر عملکرد مطلوب مناطق 3 و 10 شهرداري در فرديس است که موجبات رضايت شهروندان را فراهم ساخته است.

شهردار کرج یادآور شد: شهرستان شدن فردیس به هيچ وجه بر عملکرد و امور مديريت شهري تاثيرگذار نخواهد بود و شهرداريهاي مناطق 3 و 10 مستقر در فرديس بي وقفه و حتي پرتلاش تر از گذشته به کار خود ادامه خواهند داد.

وی بیان کرد: اجرای پروژه های زیرساختی از برنامه هایی است که مجموعه مدیریت شهری به طور ویژه بر انجام آن تاکید و اهتمام دارند و اجرای پروژه های عمرانی در عرصه های مختلف ، در راستای ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان است و پیش بینی پروژه های عمرانی بر اساس نیاز زندگی شهروندی شکل می گیرد.

وی از پروژه های عمرانی خیابان شهید داوری،خیابان شمالی دهکده، پیچ مشکین دشت،خیابان فضای سبز، بلوار شهرک ناز و بلوار مارچ بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کاری آنها قرار گرفت و دستورات لازم در خصوص اعمال وقت، سرعت، کیفیت در اجرای پروژه های عمرانی را به مدیر منطقه 3 و عوامل اجرایی ابلاغ کرد.