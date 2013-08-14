ضریب نفوذ بیمه کشور با جهان فاصله دارد/ فعالیت 28 شرکت بیمه ای در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مصدق ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان گلستان اظهار کرد: امیدواریم با طرح ها و برنامه های پیش بینی شده طی سال های آتی میزان ضریب نفوذ بیمه در کشور را به 4 درصد برسانیم. ضریب نفوذ بیمه ما در منطقه 5 بوده و در دنیا در مقام 66 هستیم.

وی گفت: بحث شورای هماهنگی جز نیازها و ضرورت های صنعت بیمه است و به خاطر هماهنگی با استانداری، دادگستری، اقتصاد دارایی، نیروی انتظامی و پلیس راه فعال بوده شورای هماهنگی در همه استان ها ضرورت دارد.

رحیم مصدق گفت: یکی از مهم ترین بحث ها در صنعت بیمه رقابتی کردن این صنعت و نوآوری و ارائه خدمات بیشتر به جامعه و استفاده از ظرفیت صنعت بیمه برای توسعه اقتصادی کشور است. در حال حاضر رقابت تنها بین شرکت های داخلی بوده و در صورت ورود شرکت های خارجی ملاک و معیارهای صنعت بیمه مشخص می شود.

فعالیت 28 شرکت بیمه ای

وی ادامه داد: امسال با آخرین مجوزی که به بیمه تعاون دادیم 28 شرکت بیمه ای در کشور در حال فعالیت هستند و 18 شرکت بیمه در استان گلستان شعبه دارند. کل بیمه های کشور 861 شعبه در کشور دارند و 37 هزار نمایندگی بیمه به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می کنند.

وی افزود: در این شرکت های بیمه ای 514 کارگزار بیمه و 175 ارزیاب خسارت فعال بوده و برای 87 هزار نفر اشتغال فراهم شده که از نظر میزان اشتغال زایی بیمه در کشور پیشگام است.

مصدق بیان کرد: در سال گذشته حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه ای 13 میلیارد و 100 میلیون تومان بود که نسبت به سال گذشته 6/52 درصد رشد داشته و بیمه ما برای دومین سال متوالی بالاترین نرخ رشد حق بیمه را در دنیا داشته است.

وی ادامه داد: این افزایش نرخ رشد حق بیمه تنها به دلیل گران شدن نرخ حق بیمه نیست بلکه تعداد بیمه نامه های کشور از 33 میلیون به 28 میلیون افزایش داشته و امروز به ازای هر دو نفر یک بیمه نامه داریم.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی کشور اظهار کرد: از سال 88 نظام تعرفه ای کنار گذاشته شد و در جهت ایجاد رقابت در بازار به شرکت های بیمه اجازه داده شد با رعایت معیارها و موازین نسبت به قیمت گذاری خدمات بیمه ای اقدام کنند.

رحیم مصدق گفت: در منطقه چشم انداز ما که شامل خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه می شود سهم ایران از تولیدی بیمه 15 درصد بالاتر از اهداف پیش بینی شده است و رتبه ایران در منطقه سه بوده و در دنیا رتبه 42 را داریم و ما به دنبال آن هستیم که در یک برنامه 5 ساله در منطقه مقام اول را کسب کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین شاخص های توسعه اقتصادی میزان درآمد سرانه است و درآمد سرانه ما در کشور دارای یک نرم مشخص بوده و حق بیمه در کشور نیز از 114 هزار تومان به 170 هزار تومان رسیده است.

مصدق گفت: یکی از برنامه های ما افزایش سهم بخش غیر دولتی در صنعت بیمه است و انتظار ما از بخش خصوصی اینست که خدمات جدید بیمه ای و پوشش های جدید را به مردم ارائه دهند و سهم بیمه های غیر دولتی 54 درصد و بیمه ایران 45 درصد است.

وی افزود: با توجه به هزینه های اداری و کارمزدهایی که شرکت های بیمه ای پرداخت می کنند، این شرکت ها از لحاظ ورودی و خروجی لب مرز هستند. شرکت های بیمه ای باید در بحث سرمایه گذاری وارد شده و در زمینه هایی که سودآوری داشته سرمایه گذاری کنند که این مسئله موجب می شود شرکت های بیمه ای نرخ خدمات خود را کاهش داده و سود بیشتری را به سهامداران خود پرداخت کنند.

فقدان سیستم جامع اطلاعاتی

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی کشور تاکید کرد: یکی از خلا های بیمه فقدان سیستم جامع اطلاعاتی بود که از 2 سال پیش سیستم جامع سنهاب یعنی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه را راه اندازی کردیم. بر اساس این سامانه هر بیمه ای که در هر جای کشور صادر شود به صورت آنلاین قابل مشاهده بوده و در پایان هر روز می توان اطلاعات دقیق بیمه ای هر استان و هر دفتر بیمه را استخراج کرد.

رحیم مصدق گفت: یکی از گلایه اینست که چرا در سند توسعه استان صنعت بیمه دیده نشده است و شرکت های بیمه باید از در اختیار گذاشتن فعالیت های بیمه ای خود به سازمان اقتصاد و دارایی استان استقبال کنند.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی بیمه های استان تجربیات اولیه خود را می گذراند و در کنار رقابت باید هماهنگی ها و رفاقت داشته و همکاری لازم را کنند.