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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

مصدق:

ضریب نفوذ بیمه کشور با جهان فاصله دارد/ فعالیت 28 شرکت بیمه ای در کشور

ضریب نفوذ بیمه کشور با جهان فاصله دارد/ فعالیت 28 شرکت بیمه ای در کشور

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی کشور گفت: ضریب نفوذ بیمه در کشور ما 1.5 درصد بود که به دو درصد رسیده اما با ضریب جهانی که هفت درصد است فاصله زیادی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مصدق ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان گلستان اظهار کرد: امیدواریم با طرح ها و برنامه های پیش بینی شده طی سال های آتی میزان ضریب نفوذ بیمه در کشور را به 4 درصد برسانیم. ضریب نفوذ بیمه ما در منطقه 5 بوده و در دنیا در مقام 66 هستیم.

وی گفت: بحث شورای هماهنگی جز نیازها و ضرورت های صنعت بیمه است و به خاطر هماهنگی با استانداری، دادگستری، اقتصاد دارایی، نیروی انتظامی و پلیس راه فعال بوده شورای هماهنگی در همه استان ها ضرورت دارد.
 
رحیم مصدق گفت: یکی از مهم ترین بحث ها در صنعت بیمه رقابتی کردن این صنعت و نوآوری و ارائه خدمات بیشتر به جامعه و استفاده از ظرفیت صنعت بیمه برای توسعه اقتصادی کشور است. در حال حاضر رقابت تنها بین شرکت های داخلی بوده و در صورت ورود شرکت های خارجی ملاک و معیارهای صنعت بیمه مشخص می شود.
 
فعالیت 28 شرکت بیمه ای
 
وی ادامه داد: امسال با آخرین مجوزی که به بیمه تعاون دادیم 28 شرکت بیمه ای در کشور در حال فعالیت هستند و 18 شرکت بیمه در استان گلستان شعبه دارند. کل بیمه های کشور 861 شعبه در کشور دارند و 37 هزار نمایندگی بیمه به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می کنند.
 
وی افزود: در این شرکت های بیمه ای 514 کارگزار بیمه و 175 ارزیاب خسارت فعال بوده و برای 87 هزار نفر اشتغال فراهم شده که از نظر میزان اشتغال زایی بیمه در کشور پیشگام است.
 
مصدق بیان کرد: در سال گذشته حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه ای 13 میلیارد و 100 میلیون تومان بود که نسبت به سال گذشته 6/52 درصد رشد داشته و بیمه ما برای دومین سال متوالی بالاترین نرخ رشد حق بیمه را در دنیا داشته است.
 
وی ادامه داد: این افزایش نرخ رشد حق بیمه تنها به دلیل گران شدن نرخ حق بیمه نیست بلکه تعداد بیمه نامه های کشور از 33 میلیون به 28 میلیون افزایش داشته و امروز به ازای هر دو نفر یک بیمه نامه داریم.
 
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی کشور اظهار کرد: از سال 88 نظام تعرفه ای کنار گذاشته شد و در جهت ایجاد رقابت در بازار به شرکت های بیمه اجازه داده شد با رعایت معیارها و موازین نسبت به قیمت گذاری خدمات بیمه ای اقدام کنند.
 
رحیم مصدق گفت: در منطقه چشم انداز ما که شامل خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه می شود سهم ایران از تولیدی بیمه 15 درصد بالاتر از اهداف پیش بینی شده است و رتبه ایران در منطقه سه بوده و در دنیا رتبه 42 را داریم و ما به دنبال آن هستیم که در یک برنامه 5 ساله در منطقه مقام اول را کسب کنیم.
 
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین شاخص های توسعه اقتصادی میزان درآمد سرانه است و درآمد سرانه ما در کشور دارای یک نرم مشخص بوده و حق بیمه در کشور نیز از 114 هزار تومان به 170 هزار تومان رسیده است.
 
مصدق گفت: یکی از برنامه های ما افزایش سهم بخش غیر دولتی در صنعت بیمه است و انتظار ما از بخش خصوصی اینست که خدمات جدید بیمه ای و پوشش های جدید را به مردم ارائه دهند و سهم بیمه های غیر دولتی 54 درصد و بیمه ایران 45 درصد است.
 
وی افزود: با توجه به هزینه های اداری و کارمزدهایی که شرکت های بیمه ای پرداخت می کنند، این شرکت ها از لحاظ ورودی و خروجی لب مرز هستند. شرکت های بیمه ای باید در بحث سرمایه گذاری وارد شده و در زمینه هایی که سودآوری داشته سرمایه گذاری کنند که این مسئله موجب می شود شرکت های بیمه ای نرخ خدمات خود را کاهش داده و سود بیشتری را به سهامداران خود پرداخت کنند.
 
فقدان سیستم جامع اطلاعاتی
 
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی کشور تاکید کرد: یکی از خلا های بیمه فقدان سیستم جامع اطلاعاتی بود که از 2 سال پیش سیستم جامع سنهاب یعنی سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه را راه اندازی کردیم. بر اساس این سامانه هر بیمه ای که در هر جای کشور صادر شود به صورت آنلاین قابل مشاهده بوده و در پایان هر روز می توان اطلاعات دقیق بیمه ای هر استان و هر دفتر بیمه را استخراج کرد.
 
رحیم مصدق گفت: یکی از گلایه اینست که چرا در سند توسعه استان صنعت بیمه دیده نشده است و شرکت های بیمه باید از در اختیار گذاشتن فعالیت های بیمه ای خود به سازمان اقتصاد و دارایی استان استقبال کنند.
 
وی ادامه داد: شورای هماهنگی بیمه های استان تجربیات اولیه خود را می گذراند و در کنار رقابت باید هماهنگی ها و رفاقت داشته و همکاری لازم را کنند.
کد مطلب 2115649

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