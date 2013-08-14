طرح مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی به صورت پایلوت در البرز اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه طرح ملي تحليل شبكه اجتماعي و اجراي مديريت مشاركتي منابع طبيعي در استان البرز امضاء شد. این طرح در راستای قرارداد همكاری في مابين سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري كشور و دانشگاه تهران به اجرا درمی آید.



اين طرح كه در دو فاز مطالعاتي و اجرايي در مراتع پايلوت استان البرز در نظر گرفته شده است با حضور حسين ميررجبي مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز، دكتر مهدي قرباني بعنوان مجري طرح و مجيد لقمان پور معاون دفتر ترويج سازمان و مسئولين سازمان و اداره كل امضاء گرديد.



در اين مراسم حسين ميررجبي مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز با بيان سخناني ضمن تاكيد برلزوم اعمال مديريت مشاركتي در منابع طبيعي اظهارداشت:مشكلات عمده بخش منابع طبيعي فاصله گرفتن از مردم مي باشد و براي تحقق اين مشاركت ابتدا بايد فرهنگ سازي در تمام سطوح انجام شود.



مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز افزود : انشاءاله مطالعه و اجراي اين طرح در استان البرز به نتايج ثمربخشي منجر شود و بعنوان الگويي براي تعميم اين تجارب در ساير نقاط باشد. وي در پايان با اعلام اينكه اين اداره كل همكاري كامل در جهت اجراي موفق اين طرح خواهد داشت،بر توجه ويژه به مباحث اعتباري طرح مذكور تاكيد نمود.



در ادامه اين مراسم مجيد لقمان پور معاون دفتر ترويج سازمان با بيان اهميت و ضرورت مديريت مشاركتي در منابع طبيعي افزود:در مرحله اول بايد همه دست اندركاران (ذي نفعان و ذي ربطان) اعم ازمسئولين استان و جوامع محلي را شناخته تا درگام بعدي با هماهنگي و درگيرشدن همه دستگاههاي اجرايي و در جهت تحقق مديريت مشاركتي تصميم سازي و تصميم گيري درستي داشته و همه آنها در اين فرآيند نقش خود را به خوبي ايفا نمايند، چرا كه بدون درنظرگرفتن اين رويكرد مشاركتي در همان ابتدا يا در ادامه مسير اين طرح ناموفق خواهد بود.وي براي اجراي موفق اين طرح مشاركت همه مسئولين استاني را مهم برشمرد و تاكيد نمود با تلاش همه دست اندر كاران اعتقاد به پايداري منابع طبيعي كشور در قالب اين طرح اجرايي خواهد شد.



همچنين در اين نشست مهدي قرباني نماينده دانشگاه تهران و مجري اين طرح هدف از اجراي اين طرح ملي را تحليل شبكه اجتماعي در منابع طبيعي براي دست يافتن به يك دستورالعمل و ارائه مدلي براي سياست گذاري و اجراي مديريت مشاركتي در عرصه هاي منابع طبيعي برشمرد.وي انسجام سازماني و محلي را مهم عنوان و تلفيق اين دو امر را براي تحقق مديريت مشاركتي ضروري دانست.



قرباني همچنين گفت: اين طرح مي تواند سياست هاي ملي و كلان را در امر حفاظت از منابع طبيعي پيش بيني و به سطوح بالاي سازماني و تصميم ساز ارائه نمايد.وي همكاري تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي در سطوح استاني و شهرستاني را براي تحقق اهداف اين طرح مهم ارزيابي و همسويي آنها رادر فرآيند اجرايي طرح بسيار ضروري دانست.



اين طرح در نظر دارد مجموعه كنشگران مديريت مشاركتي منابع طبيعي و ارتباطات ميان آنها را مطالعه و با طراحي مدلي براي اين روابط، سياست گذاري دقيق براي اجراي شدن مديريت مذكور در عرصه هاي منابع طبيعي را فراهم نمايد.