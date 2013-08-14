دوره آداب تهذیب در مدارس علمیه خوزستان در حال برگزاری است

حجت الاسلام حسن آل عامر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برگزاری این دوره و شرکت طلاب در آن به شناخت بهتر آنها از فضای حوزه علمیه کمک می کند، عنوان کرد: این دوره تا 26 مرداد ادامه دارد و در این دوره طلاب با کتب پایه نخست حوزه علمیه آشنا می شوند.

وی همچنین یادآور شد: مطالب آموزشی این دوره براساس کتاب « آداب اسلامی » نوشته محمود اکبری انتخاب شده است.



وی با اشاره به اینکه طلاب پس از گذراندن دوره تهذیب، وارد دوره تثبیت و اختیار می شوند و به درس و بحث حوزوی می پردازند، گفت: طلاب با گذراندن دوره تهذیب که با حضور اساتید برجسته ای در حوزه های اخلاق اسلامی و دینی، روانشناسی، مهارتهای درسی و زندگی برگزار می شود، آمادگی لازم برای ورود به عرصه دروس حوزوی را پیدا می کنند.



معاون تهذیب حوزه علمیه خوزستان از اهداف برگزاری این دوره به آشنایی طلاب با فضای حوزه علمیه و چگونگی رفتار و منش در زمان تحصیل دروس حوزوی در آن فضا اشاره کرد و به کارگیری اخلاق پسندیده و مطابق با موازین دین اسلام را امری مهم و ضروری برای طلاب در زمان تبلیغ و ارائه دانسته ها و آموخته هایشان به مردم دانست.