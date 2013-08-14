وقوع جرایم خشن در گلستان 30 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میرفیضی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های گروهی به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه در جرایم خشن در استان روند نزولی را طی می کنیم اظهار داشت: 58 درصد پرونده های سرقت ما در استان، مربوط به سرقت خودرو وموتور سیکلت است ودر حوزه خودرو 100درصد کشفیات داشتیم .

وی بیان داشت: 72 درصد پرونده های سرقت موتور سیکلت استان کشف شده است وسرقت های مسلحانه استان نیز 33 درصد کاهش داشته است.

کشف 69 درصد سرقت های استان

وی در ادامه با بیان اینکه از هر 100سرقت در استان ، 74 مورد آن کشف شده است بیان کرد: در مجموع 69 درصد سرقت های استان کشف شده است و در جرایم مسلحانه چه در سلاح گرم و چه سرد 36 درصد نسبت به مدت مشابه قبل کاهش را شاهد بودیم.

فرماندهی نیروی انتظامی استان با اشاره به اینکه 95 درصد قتل های استان طی مدت اخیر کشف شده است گفت: 94 درصد در بحث باندهای مواد مخدر کشفیات داشتیم.

سردارمیرفیضی با بیان اینکه تولید امنیت در جامعه با مشارکت همه دستگاه ها امکان پذیر است، اظهار کرد: جامعه ما یک جامعه رسانه ای است ومردم ما به روز هستند و اصحاب رسانه باید جذب اعتماد مردم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: رسانه ها کمک یار پلیس هستند وبر اساس افزایش آگاهی مردم خدمات ناجا افزایش پیدا می کند.

سردار میرفیضی گفت: اعتماد سازی موجب افزایش مشارکت مردم می شود و مردم اگر احساس کنند پلیس حافظ منافع آنها است، در سختی پلیس را یاری می کنند.



وی بیان کرد: پاداش پلیس از عملکرد خود، رضایت مردم است و اگر مردم آرامش نداشته باشند نشانگر عدم کیفیت خدمات پلیس است.