پورمحمدی بانی بازگشت پولهای بسیاری به بیت المال شد

به گزارش خبرنگار مهر شمس الله بهمئی در موافقت با وزیر پیشنهاد دادگستری در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس اظهار کرد: ملت شجاع ایران با خلق حماسه 24 خرداد و با انتخاب رئیس جمهور محبوب دکتر حسن روحانی پیام روشنی برای قوه مقننه داشتند و آن موضوع این است که نمایندگان از رئیس جمهور و کابینه او حمایت کنند.

وی با بیان اینکه مردم تا قبل از تشکیل دولت یازدهم بیشتر مشکلاتشان را ناشی از اختلافات بوجود آمده بین مجلس و دولت می دانستند، افزود: بر این اساس آنها به دولتی رای دادند که رویه اعتدالی دارد و امروز منتظر تعامل بین دولت و مجلس هستند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس تاکید کرد که باید فردی در راس وزارت دادگستری قرار گیرد که از تخصص، تعهد و کارآمدی لازم برخوردار باشد، بنده و بسیاری دیگر از همکارانم معتقدیم که یکی از انتخاب های مناسب و خوب رئیس جمهور در بین وزرا انتخاب حجت الاسلام پورمحمدی برای وزارت دادگستری است چون وی سابقه روشنی دارد و مورد وثوق رئیس قوه قضائیه است.

بهمئی افزود: حجت الاسلام پورمحمدی از نظر عملکرد کارنامه موفقی در وزارت اطلاعات ، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور داشته است و فردی مجرب، کارآمد ، متعهد ، متخصص و آزمون پس داده است. چرا که باعث بازگشت بسیاری از پولها به بیت المال شده و از قراردادهای غیر قانونی بسیاری جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به بخشی از برنامه های وزیر پیشنهاد دادگستری خاطرنشان کرد: توجه به حقوق اساسی مردم ، اهتمام به هماهنگی بیشتر بین قوای سه گانه ، داشتن برنامه در راستای شفاف سازی و پاسخگویی به مجلس، تقویت قوانین بین بخشی و فرابخشی، بخشی از برنامه های مهم پورمحمدی است که عمق نگاه وی به وزارت دادگستری حکایت دارد.

بهمئی در پایان از نمایندگان مجلس خواست که با رای بالایی حجت الاسلام پورمحمدی را رهسپار وزارت دادگستری کنند.