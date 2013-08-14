شورای شهر منتخب طرح های کاهش ترافیکی در همدان را تکرار کند/ حذف پاركينگ به معناي واقعي متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر چهارشنبه در آئين بهرهبرداري از پاركينگ طبقاتي حمام قلعه همدان با بیان اینکه از تعداد هزار و 200 شهر كشور تنها 12 شهرداري داراي طرح جامع ترافيكي هستند، افزود: همدان نيز جزو اين شهرها است و اين نقطه مثبتي براي پايتخت تاريخ و تمدن ايرانزمين است، افزود:
معاون عمراني استاندار همدان ضمن تشكر از زحمات و تلاش شهرداري همدان و دستاندركاران احداث پاركينگ طبقاتي حمام قلعه عنوان داشت: طرح پاركينگ طبقاتي حمام قلعه يكي از پروژههاي بسيار موفق شهرداري و بخش خصوصي است كه در راستاي رفاه حال شهروندان و كاهش بار ترافيكي احداث شده است.
سامري با اشاره به اينكه در طول سال به طور متوسط بين 800 تا يك ميليون خودرو در سطح كشور توليد ميشود، اظهار داشت: سهم شهر همدان از اين تعداد روزانه حدود 40 تا 45 دستگاه است كه شمارهگذاري ميشود.
وی ادامه داد: اين ارقام حجم بسيار زيادي از فضاهاي شهري را گرفته و باعث افزايش ترافيك شده است.
وي احداث پاركينگهاي طبقاتي را نياز شهر همدان دانست و اضافه كرد: انتظار ميرود دور چهارم شوراي اسلامي شهر و شهرداري همدان در اجراي اينگونه پروژهها را تكرار كنند.
موضوع حذف پاركينگ به معناي واقعي متوقف شود
معاون عمراني استاندار همدان خطاب به اعضاي دور چهارم شوراي اسلامي شهر همدان اظهار داشت: لازم است موضوع حذف پاركينگ به معناي واقعي متوقف شود و به هيچوجه اين موضوع در سطح شهر همدان مگر در موارد محدودي ديده نشود.
خسرو سامري اضافه كرد: در دوران مديريت شهري سيدمسعود عسگريان تمامي عوارض اخذ شده از محل حذف پاركينگ در حساب خاص واريز و در ساخت پاركينگ هزينه شده است.
سامري با بيان اينكه نقاط پرتردد و تجمع جمعيتي بالا به عنوان گره ترافيكي محسوب ميشود، گفت: تسهيلات مناسبي براي انتقال ساختمانهاي تجاري رينگ اول از جمله مطب پزشكان در نقاط رينگ دوم شهر در نظر گرفته شده و به متقاضيان پرداخت ميشود.
شهردار همدان نیز در پایان اجراي پروژههاي اثرگذار را از اقدامات شهرداري دانست و گفت: راهاندازي پاركينگ طبقاتي حمام قلعه به عنوان يك طرح مهم و ماندگار در راستاي خدمترساني به شهروندان انجام ميشود.
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