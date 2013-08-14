پورمحمدی برای ارتقای حقوق شهروندی برنامه دارد 

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در موافقت با مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن مجلس با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مخالف این وزیر پیشنهادی مبنی بر انعقاد قراردادی ا زسوی پورمحمدی با مجلس به مبلغ 2 میلیارد تومان گفت: بنده از 7 سالی که آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور بود 4 سال سربازرس وی بودم؛ کارکنان سازمانی بر قوانین سازمان کل کشور مسلط بوده اند. این مبلغ برای تنقیح قوانین با امضای آقای ابوترابی فرد انجام شد.

وی افزود: زمانی که در سازمان بازرسی کل کشور بودم دیدم که ایشان یک مدیریت با نشاط سازمانی و متحول ایجاد کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به هزینه 20 میلیارد تومان در سازمان بازرسی کل کشور گفت: این مبلغ برای تهیه خانه کارکنان صرف شده است، آیا این از نظر شما اختلاس است؛ 10 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس هزینه کرده اند این مبلغ در جیبشان نرفته است.

زارع عنوان کرد: کسانی که می گویند افراطی گری در دوره وی به وجود آمده خود را در سال 76 و 88 مقایسه کنند، نماینده ای که زمانی در یاخچی آباد بود یک شبه در نیاوران خانه خرید.

وی با اشاره به اینکه دوره حضور آقای پورمحمدی در وزارت اطلاعات را با دوره های بعد از حضور وی در وزارت اطلاعات باهم مقایسه کنید گفت: ارز مرجع و داروهای بیماران بیچاره به کجا رفت، تاریخ تولید ابر ثروتمندان در کشور متعلق به چه زمانی است در حالی که آقای پور محمدی دایره المعارف مبارزه با فساد است.

زارع ادامه داد: چه کسی اولین بار قبل از پرونده 3 هزار دلاری مصاحبه کرد به گروه آریا هشدار می دهم، چه کسی جلوی پذیره نویسی آریا را گرفت.

نماینده مردم آباده گفت: دولتمردی که در پرونده بیمه ایران این اختلاسهای بزرگ را داشته و با مصاحبه ها خود خوراک روزنامه هارا تامین می کند بگوید این پولهای بین چه کسانی و کجا تقسیم شد.

این نماینده موافق افزود: در مناطق آزاد مدیری که 100 میلیون تومان به مدیران می داد در کدام دولت تولید شد.

زارع با اشاره به اینکه آقای پورمحمدی تاوان مبارزه با فساد را می دهد ادامه داد رانت خواران هم از نام او هراس دارند؛ دستهای کوتاه شده از بیت المال امروز بادشمنان یکی است.

وی با تاکید بر اینکه مفسدان دریافتند برای گریختن از چنگال عدالت، باید عدالت قاضی را زیر سوال ببرند ادامه داد: آنها با زیرکی می دانند حضور پور محمدی در کابینه دولت تدبیر و امید دولت را بیشتر به سمت امید سوق می دهد و راه بر دراز دستی بر بیت المال بسته می شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه به کابینه دولت روحانی توصیه می کنم که از ظرفیتهای این مرد بزرگ که وزن کابینه را بالا برده استفاده کنند، خاطر نشان کرد: آقای پورمحمدی برای ارتقای حقوق شهروندان استفاده از توان دادگستری، تعامل با مجلس، ارتقای سازمان تعزیرات و تعامل دولت با قوه قضاییه برنامه دارد.