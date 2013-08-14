مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز خبرنگار امسال در استان خراسان جنوبی بعد از یک هفته تاخیر قرار است عصر امروز در سالن علامه فرزان بیرجند برگزار شود.

در این مراسم که با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و خانه مطبوعات خراسان جنوبی برگزار می شود قرار است در قالب یک جشنواره خبری از برترین ها در دو حوزه کمی و کیفی تجلیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این خصوص گفت: در بخش کمی بر اثر تعداد اخبار درج شده از خبرنگاران در رسانه ها از 20 مرداد 91 تا 30 خرداد 92 تجلیل می شود.

محمد مطهری فر بیان داشت: در بخش کیفی خبرنگار ان برتر در سه بخش خبر، گزارش خبری و عکس تجلیل می شوند.

به گفته وی در بخش خبر و گزارش خبری نفرات اول تا سوم در هر بخش معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در بخش عکس تنها چهار نفر از عکاسان رسانه های گروهی شرکت کرده اند، تصریح کرد: در این بخش به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان از تمامی عکاسان تقدیر می شود.

وی عنوان کرد: در بخش کمی 156 نفر، در بخش خبر 27 نفر، در بخش گزارش 34 نفر و در بخش عکس 4 نفر در این جشنواره شرکت کرده اند.

مطهری فر اعلام کرد: تجلیل از خبرنگاران در سه سطح مدیر مسئولان و سردبیران، خبرنگاران فعال و خبرنگاران عادی انجام می‌ شود.

اگر چه روز خبرنگار در خراسان جنوبی به سکوت گذشت و هیچ یک از مدیران استان یادی از خبرنگاران نکردند اما امروز اصحاب رسانه استان امید دارند که تمامی مسئولانی که طی یکسال گذشته جلسات آنها پوشش دهی کرده اند امروز به پاس تکریم آنها در این جلسه حضور داشته باشند.

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در خراسان جنوبی امروز ساعت 17در محل سالن علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.