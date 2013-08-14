قم آماده همکاری فرهنگی و علمی با دانمارک است

به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي در ديدار با سفير دانمارك در جمهوري اسلامي ايران كه در محل استانداري قم انجام گرفت، طي سخناني ضمن خيرمقدم، به جايگاه مهم قم اشاره و اظهار كرد: قم به عنوان موطن و خاستگاه امام و انقلاب اسلامي، از جايگاه برجسته اي در سطح ملي و بين المللي برخوردار است.

استاندار قم، با اشاره به جاذبه هاي فرهنگي و مذهبي پرشمار قم گفت: مجموعه كاملي از فرصت هاي گردشگري مذهبي با محوريت حرم مطهر حضرت معصومه(س) در قم شكل گرفته و اين شهر را به يكي از اماكن هدف توريسم مذهبي در سطح ملي و جهاني تبديل كرده است.

وي حوزه بزرگ علميه قم را پشتوانه‌اي عظيم در تاريخ فرهنگ اسلام و از زمينه هاي مهم براي توسعه ديپلماسي علمي برشمرد و افزود: در حال حاضر حدود 70 هزار طلبه خارجي در قم مشغول كسب علوم ديني هستند.

پيريايي با استقبال از توسعه روابط فرهنگي قم با دانمارك گفت: قم خاستگاه انقلاب و مركز علمي و انديشه اسلامي است و در اين خصوص به جد آماده همكاري با كپنهاگ و گسترش مبادلات فرهنگي و علمي هستيم.

استاندار قم با بيان اين كه شهر مقدس قم با حضور مراجع عظام تقليد، حوزه‌هاي علميه و صدها موسسه علمي و پژوهشي، داراي جايگاه ويژه‌اي در سطح ملي و بين‌المللي است، افزود: قم در كنار چنين جايگاهي، در زمينه هاي صنعتي و اقتصادي نيز داراي قابليت ها و ظرفيت هاي فراواني براي سرمايه گذاري است.

وي با اشاره به سطح روابط خارجي قم، گسترش بيش از پيش مراودات تجاري و فرهنگي قم با ديگر كشورها از جمله دانمارك را ضروري خواند و گفت: اين سفر مقدمه‌اي براي توسعه همه جانبه روابط قم با كپنهاگ بوده و تشكيل كميته هاي مشترك در زمينه هاي مختلف مي تواند سرآغازي براي اين مهم باشد.

استاندار قم با اشاره به روند پرشتاب توسعه و عمران قم در دولت هاي نهم و دهم، گفت: با اقدامات بزرگ عمراني و ايجاد زير ساخت‌هاي لازم، قم امروز در مسير عمران و آباداني قرار گرفته و فرصت‌هاي خوبي براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين شهر فراهم شده است.

پيريايي با اشاره به آغاز بكار دولت يازدهم، ساختارهاي اجرايي نظام مقدس جمهوري اسلامي را ظرفيت آفرين دانست و گفت: در دوره جديد تلاش شده تا از ظرفيت ديپلماسي كشور به شكل مطلوبي استفاده شود.

قم دارای شهرت جهانی است

سفير دانمارك در كشورمان نيز در اين جلسه ضمن ابراز خرسندي از حضور در شهر مقدس قم و ديدار با استاندار قم، گفت: در طول سه سال حضور در ايران بسيار مشتاق بودم تا ديداري را از قم داشته باشم و خوشحالم كه امروز اين فرصت فراهم شد.

آندرس كريستين هوگارد ضمن اعلام آمادگي براي گسترش و توسعه همكاري هاي مشترك قم با دانمارك در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي و مسائل فرهنگي، سوهان و فرش قم را از محصولات صاحب برند جهاني عنوان و خاطرنشان كرد: قم اول در زمينه فرهنگي و علمي و بعد در زمينه هاي اقتصادي و توليدي مثل سوهان و فرش، داراي شهرت جهاني است.