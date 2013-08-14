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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

توسط کمیته امداد/

700 میلیون ریال کالاهای ضروری در بین سیل زدگان سیستان و بلوچستان توزیع شد

700 میلیون ریال کالاهای ضروری در بین سیل زدگان سیستان و بلوچستان توزیع شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني (ره) سيستان و بلوچستان گفت: به دنبال بارش هاي سنگين اخير در مناطق مهرستان، سيب سوران، خاش و سراوان نسبت به توزیع کالاهای مورد نیاز در بین 850 خانوار اقدام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا میری اظهار داشت: این کالا ها شامل موادغذايي، مواد شوینده و بهداشتي، روانداز، آب معدني و پتو با هزينه اي بالغ بر 700 ميليون ريال است.

وی گفت: بارش هاي شديد و جاري شدن سيل در بسياري از شهرستان هاي جنوبی استان موجب وارد آمدن خسارات فراوان به شهرستان مهرستان شد که نیاز است سایر هموطنان با کمک های نقدی و غیر نقدی به یاری حادثه دیدگان بشتابند.

وی افزود: سيل بيش از 850  واحد مسکونی در 100 روستا را  تحت تاثیر و تخریب قرار داده است و لذا کمک های مردمی در رفع نیاز های مردم حادثه دیده بسیار کارساز خواهد بود.

وی ادامه داد: به منظور جمع آوری کمک های مردمی علاوه بر اختصاص شماره حساب 0216068516005 نزد بانك ملي ايران شعبه زاهدان پايگاه هاي كميته امداد امام خميني(ره) در ميعادگاه هاي نمازجمعه سراسر استان نسبت به جمع آوری كمك هاي مردمی به منظور امداد رسانی به سيل زدگان اخیر اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 2115716

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