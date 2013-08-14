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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

طاهری مقدم به مهر خبر داد:

55 درصد بهره برداران بخش کشاورزی لرستان زیر پنج هکتار زمین دارند

55 درصد بهره برداران بخش کشاورزی لرستان زیر پنج هکتار زمین دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: هم اکنون 55 درصد از بهره برداران بخش کشاورزی لرستان زیر پنج هکتار زمین دارند.

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حال حاضر 55 درصد از بهره برداران بخش کشاورزی استان لرستان زیر پنج هکتار زمین دارند که این موضوع از موانع یکپارچه کردن اراضی کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون محسوب می شود.

وی با اشاره به مکانیزه کردن بخش کشاورزی استان لرستان، تصریح کرد: یکی از برنامه ها و اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه و ارتقا ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به راه اندازی شرکتهای مکانیزاسیون بخش کشاورزی در لرستان، بیان داشت: تا کنون 20 شرکت مکانیزاسیون بخش کشاورزی در لرستان راه اندازی شده است.

طاهری مقدم افزود: برنامه داریم که این شرکتها را به بیش از 40 شرکت افزایش دهیم.

وی با اشاره به ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان، افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته و تصویب طرحهایی در کارگروه توسعه بخش کشاورزی میزان ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی لرستان از هفت دهم به 9 دهم افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین از فعالیت 40 کلینیک گیاه پزشکی در سطح استان لرستان خبر داد.

کد مطلب 2115724

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