به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی جودکی فرمانده انتظامی شهرستان ازنا ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران از تعامل خوب و سازنده رسانه های این شهرستان با نیروی انتظامی تقدیر کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا با بیان اینکه هشدارها و انعکاس اخبار نیروی انتظامی در کاهش جرایم سهم به سزایی دارند اظهار داشت: خبرنگاران سهم قابل توجهی در برقراری امنیت دارند و خوشبختانه رسانه های فعال در ازنا در این زمینه به خوبی ایفای نقش کرده اند.

سرهنگ جودکی با تاکید بر حفظ و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی افزود: خبرنگاران در خط مقدم جبهه فرهنگی فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر حفظ شان خبرنگاران و ارزش قلم در پاسداشت کرامت انسانی، عنوان کرد: نقش آفرینی خبرنگاران در انضباط اجتماعی، تامین امنیت پایدار در جوامع و مدیریت افکار عمومی موضوعی غیرقابل انکار است.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا با تاکید بر ضرورت توجه به فرهنگ سازی توسط رسانه ها بیان داشت: امانت داری و بی طرفی از جمله موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه خبرنگاران قرار گیرد.

بنابر این گزارش در این مراسم خبرنگاران صدا و سیمای مرکز لرستان، سایت ازناخبر، روزنامه جام جم، نگین اشترانکوه و خبرگزاری مهر در شهرستان ازنا با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شدند.