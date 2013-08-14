به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدنورالله موسوینیا ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی در توسعه زیرساختهای سازمان، کیفیسازی نیروهای شاغل در سازمان، ارائه اموزشهای ضمن خدمت و همچنین افزایش اعتبارات سازمان انجام دادهایم که نتایج بسیار خوبی نیز داشته است.
وی اضافه کرد: پیگیریهای ویژه را برای ایجاد و توسعه خانههای عالم در نقاط مختلف استان انجام دادهایم و با تلاش و مدیریت همکاران ما در این سازمان، بوشهر به عنوان پیشگام ساخت خانههای عالم در کشور مطرح است به طوری که در سال 90 بیش از 130 پروژه را اجرا کردیم.
مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: از حجتالاسلام خاموشی که من را به عنوان سرباز ولایت در استان بوشهر مامور کرد تقدیر و تشکر میکنم و هم اکنون نیز خوشحالم که پس از گذشت بیش از دو سال این ماموریت را از دوش من برداشتهاند.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم به ولایت و دکتر خاموشی را نیز نماینده رهبری میدانیم و تنبیه او را خلعت میدانیم و تشویقهای ایشان را نیز رحمت میدانیم. اقرار میکنم که بسیار خوشحال و خرسندم که این فراخوانی برای من صورت گرفت.
حجتالاسلام موسوینیا در ادامه با تقدیر از همکاریهای آیتالله صفاییبوشهری امام جمعه بوشهر، بیان داشت: ایشان همواره در همه برنامههای فرهنگی دینی و قرآنی حضوری مستمر داشتند و همواره به عنوان پشتیبان ما بودهاند.
وی ادامه داد: آیتالله حسینی بوشهری نیز از نخبگان علمی کشور است و همواره در برنامههای مختلف از ما حمایت کرده است و لازم است که از همه مدیران استان نیز تقدیر و تشکر کنم.
مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: مدیران تبلیغات اسلامی در اداره کل استان و ادارات شهرستان و همه نیروهای انسانی و زیرمجموعهها تبلیغات اسلامی نیز همکاری گستردهای با ما داشتهاند و باید از همه آنها تقدیر کنیم.
وی همچنین اظهار داشت: در برخی موارد ممکن است که برخی افراد برای انجام کاری به ما مراجعه کرده باشند و انجام آن برای ما مقدور نبوده است که باید از آنها تقدیر کنیم.
نظر شما