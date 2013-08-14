ارزیابی 600 خاطره در مرحله‌ دوم جشنواره خاطرات زیارت رضوی

مرضیه حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارزیابی آثار جشنواره خاطرات رضوی گفت: با اتمام مرحله‌ اول داوری که توسط مربیان ادبی کانون استان قم صورت گرفته است، آثار برگزیده‌ دراین مرحله در اختیار داوران اصلی جشنواره قرار می‌گیرد تا مرحله‌ دوم ارزیابی آثار انجام شود.

وی تصریح کرد: سه داور اصلی این جشنواره تا 29 مردادماه فرصت دارند تا تعداد 600 اثر ارسالی را ارزیابی کرده و خاطرات برگزیده را از میان آن‌ها انتخاب کنند.

کارشناس مسئول فرهنگی کانون استان قم با بیان اینکه جلسه‌ تجمیع ارزیابی آثار، روز سی ام مردادماه با حضور داوران جشنواره در کانون استان قم برگزار می‌شود، تصریح کرد: در مرحله‌ نهایی و تجمیع ارزیابی، تعداد 60 اثر انتخاب شده توسط هیئت داوران، ارزیابی می‌شوند و در نهایت 12 اثر به عنوان برگزیدگان اولین جشنواره سراسری خاطرات زیارت رضوی اعلام خواهد شد.

حقیقی با اشاره به داوران این مرحله آثار گفت: محمدجواد جزینی نویسنده و منتقد ادبیات داستانی و مدرس داستان نویسی، مهناز فتاحی نویسنده‌ی ادبیات کودک و نوجوان و کارشناس مسئول فرهنگی کانون استان کرمانشاه و مظفر سالاری نویسنده و سردبیر فصل‌نامه‌ آفرینه سه داور اصلی اولین جشنواره خاطرات زیارت رضوی هستند.

