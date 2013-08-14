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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

"دهلیز" برای جمع‌آوری دیه به نمایش درمی‌آید

"دهلیز" برای جمع‌آوری دیه به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "دهلیز" به کارگردانی بهروز شعیبی برای جمع آوری دیه در ایوان شمس به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دهلیز" که با نگاه انسانی به موضوع قصاص توسط بهروز شعیبی ساخته شده است، روز یکشنبه 27 مردادماه در ایوان شمس برای جمع آوری دیه برای آزادی چند محکوم به اعدام به نمایش درمی‌آید.

این مراسم با همکاری مهتاب کرامتی، مهناز افضلی، سید محمود رضوی، بهروز شعیبی و حجت الاسلام شهاب مرادی برگزار خواهد شد. میزبان این مراسم دست اندرکاران فیلم دهلیز هستند.

در "دهلیز" بازیگرانی چون رضا عطاران، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، نگار عابدی، افسانه چهره آزاد و محمد رضا شیرخانلو ایفای نقش کرده اند. این فیلم این روزها در گروه سینمایی آزادی روی پرده است.

کد مطلب 2115734

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