جوئل ادگرتون در نقش رامسس در فیلم جدید ریدلی اسکات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، ادگرتون که بعد از بازی در نقش‌های پرطرفداری در فیلم‌هایی چون "سی دقیقه نیمه شب" و "گتسبی بزرگ" مورد توجه کارگردانان بزرگ قرار گرفته است، در این فیلم نقش رامسس حکمران مصری را بازی می کند. کریستین بیل هم در این فیلم نقش موسی (ع) را ایفا خواهد کرد.

فیلمبرداری "مهاجرت" با حمایت کمپانی قرن بیستم فاکس در ماه سپتامبر در کشورهای اسپانیا، مراکش و انگلیس آغاز می‌شود. استیو زیلیان کار نویسندگی فیلم را بر عهده دارد و پیتر چرنین که ایده اولیه فیلم را طرح‌ریزی کرده بود در کنار ریدلی اسکات کار تهیه کنندگی فیلم را انجام می‌دهد.

ادگرتون در فیلم های معروف دیگری مانند "پادشاهی حیوانات" و "جنگجو" نیز بازی کرده است. او به تازگی وارد پروژه جدید گوین او کانر با عنوان "جین یک اسلحه دارد" شده و در مقابل ناتالی پورتمن بازی خواهد کرد. این بازیگر استرالیایی همچنین در فیلم علمی تخیلی "مخصوص نیمه شب" جف نیکولز در مقابل مایکل شنون نقش آفرینی می کند.