به گزارش خبرنگار مهر، حيدر نوروزي در بازديد از دفتر خبرگزاري مهر استان يزد به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: از برقراري ارتباط نزديك و صميمانه با خبرنگاران لذت مي برم زيرا كار خبر را مصداق نفس كشيدن مي دانم.

وي افزود: خبرنگار بايد عاشق كار خود باشد تا بتواند به روال كار خود ادامه دهد در غير اين صورت كاري نظير خبرنگاري براي او فرسايشي خواهد بود.

نوروزي تاكيد كرد: با اين موضوع كه مي گويند، كار خبرنگاري از مشاغل سخت و زيان آور است، مخالفم زيرا به نظر من شغل خبرنگاري از لذت بخش ترين امور است.

وي با اشاره به ارتباط نزديك خود با رسانه ها به ويژه در استان فارس اظهار داشت: همواره خواستار ايجاد فضايي صميمي در تعامل با خبرنگاران بوده ام.

پيگير گزارشها و اخبار خبرگزاري مهر در استان يزد هستم

نوروزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اخبار خبرگزاري مهر در استان يزد بيان كرد: پيگير اخبار و گزارشهاي مهر هستم و هر روز صبح، به طور قطع اخبار اين خبرگزاري را رصد مي كنم.

مديركل روابط عمومي استانداري يزد نيز در اين ديدار از خبرگزاري مهر به عنوان يكي از خبرگزاري هاي متعهد ياد كرد و افزود: بحمدالله مسئول و خبرنگاران اين خبرگزاري در استان يزد نيز نيروهاي متعهد، حرفه اي و پيگير هستند.

اخبار مهر بازتاب بسيار خوبي در سطح استان يزد داشته است

سيد عبدالمجيد قائم محمدي افزود: بازتاب اخبار منتشر شده در خبرگزاري مهر در استان يزد بسيار خوب بوده و در بسياري از موارد سبب خدمت رساني بيشتر، رفع مشكلات و پيگيري از سوي مسئولان كشوري شده است.

سرپرست خبرگزاري مهر در استان يزد نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از اقدام روابط عمومي استانداري يزد در بازديد از دفاتر خبرگزاري ها در سطح استان اظهار داشت: اين اقدام مسئولان به طور قطع دلگرمي خبرنگاران را به دنبال دارد و آنها را در انعكاس وقايع و رويدادهاي استان كمك مي كند.

نيره شفيعي پور افزود: پيش از اين خبرنگاران براي رفت و آمد به استانداري و ديدار با مسئولان و حتي مديران روابط عمومي ها با مشكلاتي مواجه بودند اما چند سالي است كه درب روابط عمومي استانداري يزد همواره به روي خبرنگاران باز بوده و اين مايه خرسندي است.

در بازديد از دفتر خبرگزاري مهر در استان يزد، از خبرنگاران اين مجموعه با اهداي لوح تقدير و هدايايي تجليل شد.