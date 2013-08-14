برگزاری کنسرت موسیقی سنتی با هدف حمایت از کودکان استثنائی در اراک

سرپرست گروه سایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دغدغه کمک به کودکان استثنائی همیشه همراه من واعضای گروه بود و پس از همفکری با اعضای گروه به این نتیجه رسیدیم که برنامه ای به نفع کودکان استثنائی برگزار کنیم.

احمد فروزان با بیان اینکه این اولین کنسرت گروه سایه است، افزود: از تشکیل این گروه خیلی زمان نمی گذرد و گروه از ابتدای سال تاکنون به طور فشرده و ویژه برای این کنسرت آماده می شود.

وی ادامه داد: تمامی درآمد حاصل از فروش بلیت های کنسرت به کودکان استثنائی تعلق می گیرد، البته در برگزاری این کنسرت دوستانی یاریگرمان بودند که برای همراهی با نیت خیر گروه ، هزینه سالن، صدابرداری و تبلیغات پیامکی را یا دریافت نکردند و یا تقبل کردند که شایسته تشکر و تقدیر است.

این نوازنده تار اراکی خاطرنشان کرد: کنسرت گروه سایه روز24 مرداد در یک سانس ساعت 21 و روز 25 مرداد در دو سانس ساعت 18 و ساعت 21 برگزار می شود.

وی گفت: هر سانس برنامه دارای دو بخش می باشد و برخی از قطعات نواخته شده ساخته هنرمندان خوش ذوق اراکی است.

فروزان با بیان اینکه تعداد اعضای گروه 16 نفر است، افزود: در این کنسرت محسن نجفی نوازنده تار، احمد فروزان تار، کیارش بیات تار و رباب، امین طاهری سه تار، علی فرجی سنتور، بی تا برومند کمانچه، میثم علی نقیان کمانچه، سعید لشنی کمانچه، ابوذر غفاری سه تار، احمد ملکی عود ، فرزاد سمیعی مژار، فرزاد صابری تمبک، مرتضی گودرزی دف و بهزاد کاظمی آواز و سپیده سادات موسوی و نسرین مولایی همخوان هستند.

گفتنی است احمد فروزان تا کنون سرپرست گروه های موسیقی مولانا، سپهر و ارغوان بوده است و به زودی آلبوم ضبط شده اش با حسام الدین سراج وارد بازار خواهد شد.

