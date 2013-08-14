34 هزار راس دام در رودسر علیه تب برفکی واکسینه شدند

حمید سرهندی در گفتگو با خبرنگار مهر به اتمام مرحله نخست مایه کوبی دام ها در این شهرستان اشاره کرد و افزود: این مرحله همزمان و سراسری تب برفکی در رودسر به پایان رسیده است.



وی ادامه داد: در این مدت 24 هزار و 240 راس گاو و گوساله و افزون بر 10 هزار راس گوسفند و بز بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.



رئیس دامپزشکی رودسر گفت: بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و به شدت واگیر دام است که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از مبانی اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی محسوب می شود.



وی تصریح کرد: شهرستان رودسر دارای 40 هزار راس گاو و گوساله و 70 هزار راس گوسفند و بز است.

سرهندی همچنین به اهمیت دامپزشکی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: بخش وسيعي از سبد مصرفي جامعه را كه پروتئين‌ هاي دامي تشكيل مي‌ دهد بايد از لحاظ سلامت و بهداشت عمومي عاري از هرگونه عوامل بيماري‌ زا و مسموميت‌ زا باشند.

وی یادآور شد: مسيري كه يكي از فرآورده‌ هاي خام دامي مانند گوشت قرمز و سفيد، شير، عسل و تمام آلايش‌هاي خوراكي دامي طي مي‌كند تا در سفره‌ هاي مردم قرار گيرد، چشم‌ هاي تيزبين كارشناسان دامپزشكي ضامن سلامت آن هستند.