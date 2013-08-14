  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

سرهندی عنوان کرد:

34 هزار راس دام در رودسر علیه تب برفکی واکسینه شدند

34 هزار راس دام در رودسر علیه تب برفکی واکسینه شدند

رودسر – خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی رودسر از واکسیناسیون 34 هزار راس دام در رودسر علیه بیماری تب برفکی خبر داد.

حمید سرهندی در گفتگو با خبرنگار مهر به اتمام مرحله نخست مایه کوبی دام ها در این شهرستان اشاره کرد و افزود: این مرحله همزمان و سراسری تب برفکی در رودسر به پایان رسیده است.

 وی ادامه داد: در این مدت 24 هزار و 240 راس گاو و گوساله و افزون بر 10 هزار راس گوسفند و بز بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

رئیس دامپزشکی رودسر گفت: بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و به شدت واگیر دام است که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از مبانی اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فرآورده های دامی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: شهرستان رودسر دارای 40 هزار راس گاو و گوساله و 70 هزار راس گوسفند و بز است.

سرهندی همچنین به اهمیت دامپزشکی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: بخش وسيعي از سبد مصرفي جامعه را كه پروتئين‌ هاي دامي تشكيل مي‌ دهد بايد از لحاظ سلامت و بهداشت عمومي عاري از هرگونه عوامل بيماري‌ زا و مسموميت‌ زا باشند.

وی یادآور شد: مسيري كه يكي از فرآورده‌ هاي خام دامي مانند گوشت قرمز و سفيد، شير، عسل و تمام آلايش‌هاي خوراكي دامي طي مي‌كند تا در سفره‌ هاي مردم قرار گيرد، چشم‌ هاي تيزبين كارشناسان دامپزشكي ضامن سلامت آن هستند.

کد مطلب 2115747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها